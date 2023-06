Justyna Wileńska: "Planujemy uruchomić Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną przy SOR-ze" [rozmowa]

Rozmowa z Justyną Wileńską, dyrektorką Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

W drugiej połowie lipca ma zostać oddany do użytku nowy budynek interny w SSM. Co to oznacza dla pacjentów? Jak zmieni się opieka nad nimi? Planujemy oddać do użytku nowy budynek, do którego przeniesiony zostanie Oddział Chorób Wewnętrznych zajmujący obecnie pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji, który tymczasowo funkcjonuje na mniejszej ilości łóżek, a tym samym gorsza jest dostępność do rehabilitacji w warunkach szpitalnych. Przeniesienie oddziału do nowej lokalizacji poprawi zatem dostępność do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej. Jesteśmy przekonani, że była to bardzo dobra i potrzebna inwestycja, bo oddziały interny przeżywają wysokie obłożenie. Obecnie oddział interny dysponuje 30 łóżkami, a po przeniesieniu do nowej lokalizacji potencjał zostanie zwiększony do 38 łóżek. Nowa lokalizacja to oprócz większej bazy łóżkowej nowoczesne, małe sale chorych, węzły sanitarne, komfort hospitalizacji, przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych planujemy wydzielenie tzw. pododdziału Diabetologii i Gastroenterologii z nowoczesną pracownią endoskopową, dzięki czemu będzie można wykonywać zdecydowanie więcej badań.

Mija rok od otwarcia w SSM Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jak można podsumować te 12 miesięcy działalności SOR?

Szpitalny Oddział Ratunkowy to jeden z najważniejszych oddziałów szpitalnych. Praca SOR-u ma odzwierciedlenie w pracy pozostałych oddziałów szpitalnych. Dziś możemy powiedzieć, że początki nie były łatwe, szczególnie, że rok 2022 był kolejnym rokiem pandemicznym, ale daliśmy radę. System SOR-u budowaliśmy na bazie dawnej Izby Przyjęć, co niewątpliwe pomogło w organizacji oddziału. Warto zaznaczyć, że uruchomiliśmy dodatkową linię lekarza stacjonującego w SOR-ze. Dzięki temu przez cały rok nie doszło do sytuacji, aby lekarza w SOR-ze zabrakło i aby pomocy udzielali wyłącznie ratownicy medyczni. Jak wynika ze statystyk, w czasie rocznej działalności przyjęliśmy ponad 22 300 pacjentów. Średnio w dni powszednie trafia do nas około 70 pacjentów, a w dni wolne od pracy około 50. Justyna Wileńska kieruje Specjalistycznym Szpitalem Miejskim w Toruniu od lutego 2020 roku Grzegorz Olkowski Stworzyliśmy osobny regulamin precyzujący wzajemne relacje między SOR-em, a innymi oddziałami, co jest bardzo ważne, bo tak jak już wspomniałam współpraca SOR-u z pozostałymi oddziałami szpitalnymi jest fundamentalna, a ta w naszym szpitalu układa się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na SOR-ze to oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie, aby był jak najkrótszy. Jest on bardzo zróżnicowany, w zależności od wyniku wstępnego triażu, ale jak wynika z naszych statystyk czas oczekiwania w SOR-ze nie odbiega od średniej ogólnopolskiej. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< To, co zaobserwowaliśmy na przestrzeni roku to fakt, że SOR zdecydowanie odciążył pozostałe oddziały. Mamy również krótszy czas oczekiwania pacjentów na poradę niż w dawnej Izbie Przyjęć i poprawiła się jakość świadczonej pomocy.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość to planujemy uruchomić Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną przy SOR-ze. Jesteśmy w trakcie rozmów z toruńskim Szpitalem Wojewódzkim i Miejską Przychodnią Specjalistyczną, aby zoptymalizować dostępność Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Torunia. Ponadto mamy nadzieję, że taki punkt pomocy w ramach SSM odciąży również SOR, dzięki temu czas oczekiwanie powinien się skrócić.

Niedawno specjaliści ze SSM otrzymali międzynarodową nagrodę za skuteczne i nowoczesne leczenie pacjentów z udarami mózgu. Co dokładnie doceniono w pracy personelu medycznego szpitala?

Europejska Organizacja Udarowa (ESO) promuje i zaleca ośrodkom udarowym leczenie udarów mózgu według najnowocześniejszych standardów. Koordynator oddziału neurologii dr Marcin Rogoziewicz posiadający wieloletnie doświadczenie w leczeniu udarów, opracował tzw. „procedurę udarową”, która wymaga bardzo dobrej współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych takich jak SOR, radiologia, laboratorium, oddział udarowy czy rehabilitacja. Dzięki wdrożonemu systemowi posiadamy jedne z najlepszych na świecie wskaźniki leczenia trombolitycznego - około 46%, czy czas podania leku trombolitycznego od chwili pojawienia się w szpitalu - około 21 minut. Należy pamiętać, że każda minuta do wdrożenia leczenia jest bardzo ważna. Do tego dochodzą dalsze elementy opieki udarowej. Wszystko to zostało najwyżej ocenione przez ESO. Bardzo nas to cieszy ponieważ to pierwsze takie wyróżnienie dla ośrodka neurologicznego w naszym województwie. Neurolodzy w naszym szpitalu dostrzegają niestety niewystarczającą świadomość społeczeństwa w regionie w zakresie profilaktyki czy rozpoznawania udaru mózgu i wskazują, że warto o udarze rozmawiać. Podkreślają, że bardzo ważne jest kierowanie chorych do najbliższego ośrodka udarowego, co niestety staje się coraz trudniejsze w obliczu ograniczania działalności ośrodków udarowych w regionie. Pozwolę sobie zacytować ich nadrzędną zasadę, że „czas to mózg”.

O problemach hematologii w SSM w Toruniu przed rokiem było bardzo głośno. Pacjenci obawiali się, że zostaną bez opieki. Jak hematologia ma się dzisiaj? Czy z perspektywy czasu wprowadzone zmiany okazały się korzystne?

Wszyscy pamiętamy burzliwy czas związany z hematologią, ale patrzymy w przyszłość, która zapowiada się obiecująco. Dziś widzimy, że poczynione zmiany przysłużyły się mieszkańcom Torunia. Dotychczas w naszym mieście funkcjonował jeden oddział hematologiczny, a obecnie mamy dwa takie oddziały i do tego rozwijające się Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy. Nadal jesteśmy jedynym ośrodkiem przeszczepowym w regionie, ale dzięki rozłożeniu sił możemy skupić się na przeszczepach szpiku. Dzięki zmianom skrócił się czas oczekiwania na w wizytę w poradni i planowaną diagnostykę w oddziale. To zdecydowanie

lepsza perspektywa dla mieszkańców Torunia i okolic. Czy z perspektywy czasu wprowadzone zmiany okazały się korzystne? Zdecydowanie tak. Obecnie posiadamy odmłodzony, dynamiczny i interdyscyplinarny zespół pełen chęci do pracy i pomocy, co z resztą widzimy w statykach, które wyraźnie wskazują, że wydajność jest na bardzo dobrym poziomie, a lekarze mówią, że są w stanie przyjmować jeszcze więcej pacjentów. Pacjenci obawiali się, że zostaną bez opieki, co jest zrozumiałe, ale dziś opiekujemy się nie tylko mieszkańcami Torunia i okolic, ponieważ rozszerzamy działalność na inne województwa.

Ważną zmianą dotyczącą nowotworów krwi jest wspomniane już powołanie do życia Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy. Jak ono funkcjonuje? Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy to dzieło doktora Charlińskiego, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Dobrze, że takie centrum powstało w naszym mieście. Oczywiście jesteśmy na początku drogi, ale już dziś widzimy, że rozwija się bardzo prężenie. Centrum funkcjonuje niemalże w modelu Krajowej Sieci Onkologicznej, mimo że sieć, która niebawem wejdzie w życie na ten moment nie przewiduje leczenia nowotworów krwi. Można zatem powiedzieć, że Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy jest przyszłościowe i ma ogromny potencjał. Założeniem Centrum było zapewnienie komfortowej i kompleksowej opieki mieszkańcom Torunia i okolic, ale jak wskazują nasi hematolodzy, pacjenci z Torunia często są odsyłani do placówek w innych miastach, co jest niezrozumiałe i mamy nadzieję, że wkrótce ulegnie zmianie. My natomiast nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami z kilku miast w Polsce. Kierują do nas pacjentów, którzy w SSM otrzymują zdecydowanie szybszy termin rozpoczęcie leczenia.

Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro

Sport w Toruniu Na koniec pytanie o plany na przyszłość - w jakim kierunku rozwijać się będzie SSM w Toruniu? Jakich zmian pacjenci spodziewać się mogą w bliższej i dalszej perspektywie? Tak jak już wspomniałam planujemy uruchomić Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną, stworzyć pododdział Diabetologii i Gastroenterologii oraz nowoczesną pracownię endoskopową. Ponadto w drugiej połowie tego roku planujemy uruchomić pracownię elektrofizjologii. To oczywiście skróci kolejki i umożliwi dostęp do nowoczesnych świadczeń w zakresie kardiologii, ale ponadto mając na uwadze możliwości takiego sprzętu planujemy poszerzyć zakres naszych świadczeń z zakresu głowy i szyi, a więc neurologii, neurochirurgii i angiologii. Mamy spore doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych, a szczególnie nowotworów krwi, a więc mamy nadzieję, że uda nam się dołączyć do Krajowej Sieci Onkologicznej. Dążymy do poprawy dostępności w naszych specjalistycznych poradniach, bo widzimy, że potrzeby cały czas są ogromne. Chcemy również rozwijać się w dziedzinach, w których już jesteśmy zaawansowani. Mam oczywiście na myśli leczenie pochodnych miażdżycowych, chorób onkologicznych, w szczególności chorób krwi i oczywiście chorób układu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji, bo to daje kompleksowość w tym zakresie. Ponadto w 2024 roku planujemy rozpocząć realizację projektu dot. utworzenia Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Chcę również zaznaczyć, że jednym z naszych nadrzędnych celów jest utrzymanie publicznego charakteru szpitala służącego mieszkańcom Torunia i okolic.

Obejrzyj także: Helikopter Black Hawk w akcji w Toruniu. Tak na Wiśle radzą sobie antyterroryści