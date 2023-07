To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć

Co sprzyja porażce, a co wygranej?

Prawidłowe odchudzanie - jak zacząć?

Bardzo często skuteczne zrzucenie zbędnych kilogramów jest źródłem problemów. Wiele osób, które podejmowały się tego typu działań, ostatecznie rezygnowało z takiego pomysłu lub pojawiał się u nich tzw. efekt jojo. Źródłem problemu nie było jednak odchudzanie, ale niewłaściwe do niego podejście. Wiele osób popełnia szereg błędów związanych z rzucaniem wagi. Przygotowując się do lata, trzeba zwrócić uwagę na to, co robiło się nie tak, jak należy.