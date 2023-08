W ten sposób jajka na twardo działają na Twój organizm. Co się stanie, gdy zjesz ich za dużo?

Jakie zalety mają jajka na twardo? Co z wadami?

Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady? Więcej w naszym materiale!

Jajka na twardo dla kobiet w ciąży

Nie ma wątpliwości, że jaja na twardo doskonale odpowiadają na zapotrzebowanie dorosłego organizmu na białko. Co więcej, z zasady są one bezpieczne dla kobiet w ciąży. Co więcej, według badaczy jajka mają dobrze wpływać na rozwój dziecka w okresie płodowy. M.in. wspierają rozwój jego mózgu.

Jajka na twardo - co zawierają?

Zacznijmy od tego, że jajka na twardo mają bardzo dobry i bogaty skład. Znaleźć tu można przede wszystkim białko i wapń. Jednak oprócz tego mają one: Witaminy,

Cholinę,

Węglowodany,

Sód,

Żelazo,

Fosfor,

Potas,

Cynk,

Selen.

Jajka na twardo - wsparcie mózgu i oczu

Wśród zalet jajek na twardo można wymienić również to, że doskonale wpływają one na pracę mózgu. Co więcej, wspomagają zachowanie zdrowia oczu, a także sprzyjają utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu.

DLACZEGO NIE MOŻNA JEŚĆ ZA DUŻO JAJEK NA TWARDO? SPRAWDŻ >>> TUTAJ <<<

Dlaczego warto jeść jajka na twardo?

Istnieje wiele powodów dla których warto sięgać po jajka na twardo. Nie tylko dostarczają one duże ilości dobrego cholesterolu, jednocześnie ugotowane na twardo jajka i jedzone w dużej ilości nie mają negatywnego wpływu na cholesterol. Ten mit został obalony przez naukowców. Co więcej, obecność HDL, czyli dobrego cholesterolu jednocześnie jest wspomagana przez to, że jajka na twardo skutecznie obniżają LDL, czyli zły cholesterol. Co więcej, jajka na twardo: Przyśpieszają przemianę materii - wszystko dzięki dużej ilości aminokwasów, co dodatkowo poprawia kondycję mięśni i nerwów.

Mają mało kalorii - jedno jajko na twardo ma tylko 78 kalorii, a jednocześnie jest sycące.

Zapobiegają wzdęciom - do tego wystarczy jeść jedynie dwa jajka na twardo, a efekt z pewnością zauważymy.

Czy jajka na twardo są lekkostrawne?

Jajka ugotowane na tardo nie są tak lekkostrawne jak te ugotowane na miękko, jednak wciąż mogą odpowiadać osobom na diecie lekkostrawnej.

Jajka na twardo a alergicy

Powszechnie uważa się, że jajko na twardo jest bezpieczniejsze dla alergików. To jednak jest mitem! Tak ugotowane jajka wciąż mogą uczulać, choć alergeny białka (również obecne w żółtku) są inaczej zbudowane, więc ryzyko uczulenia jest mniejsze niż przy jajkach na miękko.

Skąd brać najlepsze jajka?

Najlepiej ocenia się jajka wiejskie od kur żyjących w naturalnym chowie i karmione również naturalną karmą. Od kurzej diety zależy m.in. poziom witaminy A i D - tych jest najwięcej wiosną. Im gorsze warunki chowu kur, tym gorszej jakości są jajka, a ich właściwości ulegają pogorszeniu.

Wady i zalety jedzenia jajek na twardo

Dodatkowe wady i zalety jajek na twardo przedstawiamy w galerii!

Energetyki nie dla nieletnich, Duda podpisał ustawę