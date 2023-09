Kratery Księżyca, pierścienie Saturna, księżyce Jowisza. Nocne oglądanie nieba w toruńskim CSW

Kopernikańskie Spotkania w CSW Toruń

Trwający Rok Mikołaja Kopernika dla wielu ośrodków kulturalnych stał się okazją do organizacji ciekawych wydarzeń. W toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej zorganizowano Spotkania Kopernikańskie, dzięki którym można nie tylko dowiedzieć się, jak żył Kopernik, lecz także doświadczyć odrobiny jego rzeczywistości. Pierwsze spotkanie poświęcone 500-letnim monetom już za nami, drugie natomiast odbędzie się w środę, 27 września. Kratery Księżyca, pierścienie Saturna, księżyce Jowisza – pod takim hasłem odbędzie się nocna obserwacja nieba z dachu CSW. Jest to wydarzenie nietypowe i zorganizowane po to, by każdy uczestnik mógł poczuć się jak Kopernik.