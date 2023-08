Księgodzielnia Kopernikańska. Nowy raj dla czytelników w Toruniu

Księgodzielnia Kopernikańska to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powstała z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Mieści się w pawilonie znajdującym się przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego przy placu Teatralnym w Toruniu. Wymiana książek jest bezpłatna.

Księgodzielnia w Toruniu. Kiedy jest czynna, co oferuje?

Księgodzielnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego oraz w soboty od godzinach 10 do 15.

- To miejsce, w którym każdy bez względu na wiek i zainteresowania znajdzie wartościową pozycję - mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki - Czytajmy i zarażajmy miłością do literatury najmłodszych. Zachęcam do odwiedzania!

Księgodzielnia działa na zasadzie wymiany. Czytelnik przynosi swoje książki, a w zamian może wybrać sobie inne. Przed pawilonem znajduje się tzw. wrzutnia, w której można umieszczać książki przez całą dobę.