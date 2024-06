Kujawsko-Pomorskie. Mefedron i lewy tytoń. Tak się robi ten biznes i...wpada!

Mefedron i inne narkotyki liczone w setkach kilogramów oraz lewy tytoń - w tysiącach. Taki biznes rozkręciło kilkanaście osób z Torunia, Brodnicy, Warszawy, Skierniewic, Łodzi, Lipna i Rypina. Właśnie usłyszeli wyrok, ale...

...ale ogłoszony w Sądzie Okręgowym w Toruniu 17 czerwca wyrok dla grupy 13 oskarżonych sprawy na pewno nie kończy. -Będziemy apelować. Kary są zbyt łagodne - mówi prokurator Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Skąd lubelska prokuratura w tej historii? Otóż cała sprawa jest "międzywojewódzka", a momentami też międzynarodowa. Na ławie oskarżonych zasiadało 18 osób. Pięć przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze, a pozostała trzynastka została osądzona. W ramach jednego procesu sądzono tak naprawdę dwie zorganizowane grupy przestępcze. Jedna produkowała narkotyki w Polsce, sprowadzała je z Holandii i handlowała nimi na wielką skalę. Druga natomiast w Toruniu i podbrodnickim Niewierzu miała produkcję nielegalnego tytoniu. Przestępcy działali główni w latach 2020-2021, na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Część oskarżonych działała w obu grupach jednocześnie - podkreślają śledczy. Ogniwem najsilniej łączącym te grupy był 35-letni Dawid T. z Brodnicy.

- Proces ostatecznie toczył się w Toruniu, choć my akt oskarżenia kierowaliśmy do lubelskiego sądu. Zdecydowała jednak tzw. ekonomika procesowa. Ponieważ największa ilość oskarżonych i świadków mieszka w okręgu toruńskim, zapadła decyzja o tym, że to właśnie Sąd Okręgowy w Toruniu zajmie się sprawą - objaśnia prokurator Syk-Jankowska. Dodajmy, że na rozprawy z Lublina przyjeżdżał prokurator Tomasz Rozwadowski. Oskarżonych broniło natomiast kilkunastu adwokatów. Niektórzy z nich rozważają apelację, ale generalnie to śledczy wydają się najmniej usatysfakcjonowani czerwcowym orzeczeniem.

Malutkie Jasiony i duża produkcja mefedronu - początek historii

Jak rozbito ten narkotykowo-tytoniowy interes? Cała historia zaczyna się w Jasionach. To malutka wieś w gminie Lubowidz, w powiecie żuromińskim na Mazowszu. To tutaj właśnie przestępcy zorganizowali fabryczkę do produkcji mefedronu.

Był marzec 2021 roku. Polska walczyła z koronawirusem. Rząd ogłaszał właśnie kolejne obostrzenia: zamknięte przedszkola, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nowe limity klientów w sklepach i kościołach. "W święta wielkanocne zostańcie w domu!" - apelowano do obywateli. W takim to czasie strachu "mefa" w Jasionach produkowała się pełną parą. -Był to płynny mefedron. W marcu 2021 roku na jego produkcji wpadły na gorącym uczynku trzy osoby - mówi rzeczniczka lubelskiej prokuratury. Trzej mężczyźni usłyszeli potem zarzuty nie tylko produkcji narkotyku, ale i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która je sprzedawała. Tu od razu warto zaznaczyć, że takie fabryczki czy laboratoria na wsiach i peryferiach miast to charakterystyczny element polskiego krajobrazu przestępczego. Produkcja mefedronu nie jest specjalnie skomplikowana. Coraz częściej pojawiają się grupy, które nie mają w swoim składzie nawet tzw. chemików. Receptury, urządzenia, odczynniki - to wszystko udaje się przestępcom organizować naprawdę sprawnie. A "mefa" sprzedaje się wciąż wyśmienicie...

Mefedron z Holandii - wystarczą dwa wyjazdy i jest 136 kilogramów

Mefedron to od dekady czwarty co do popularności narkotyk w Europie i Polsce. To stymulant, który biorący go określają "czymś między kokainą a ecstasy". Nakręca. Pobudza. Entuzjastycznie nastawia do świata. Działa mocno, ale... krótko. Już po godzinie-dwóch działanie typowej dawki "mefy" się kończy.

To największa pułapka, w którą mefedron chwyta kolejne setki młodych osób. Jego amatorzy najczęściej zaczynają od brania rekreacyjnego, imprezowego. Silne, ale krótki działanie tego stymulanta sprawia jednak, że wielu szybko się uzależnia. Aby odtworzyć przyjemny stan chce narkotyku więcej i częściej. A potem już musi - jak w przypadku każdego nałogu.

Produkcja i handel "mefą" to zatem opłacalny proceder. Świadczą też o tym kwoty "przepadku korzyści z przestępstwa", które pojawiły się potem w wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu.

Nasza międzywojewódzka grupa nie tylko jednak produkowała płynny mefedron w Jasionach. Oskarżeni przerzucili też mefedron z Holandii do Polski. - Łącznie było to 136 kilogramów narkotyku. Sprowadzono je podczas dwóch wyjazdów. Jeden skutkował 70, a drugi 66 kilogramami narkotyku - wylicza prokurator Syk-Jankowska.

To jednak nie wszystko. W ramach narkotykowego biznesu grupa handlowała bowiem także innymi narkotykami, np. amfetaminą i marihuaną. Zamówienia i sprzedaż w dużej mierze odbywała się przez internet (lub podobne komunikatory), a klienci pochodzili z różnych miejscowości. Część dilerów była lub jeszcze jest sądzona w Lublinie.

Produkcja lewych papierosów i ponad 40 mln zł strat dla państwa

Część mężczyzn związanych z narkobiznesem brała też udział w drugim procederze, czyli nielegalnej produkcji tytoniowej. Przy tym przestępstwie znów doszło do wpadki na gorącym uczynku. Teraz już jednak historia przenosi się na teren Kujawsko-Pomorskiego, a dokładniej - pod Brodnicę. Niewierz - to w tej podbrodnickiej wsi zorganizowano nielegalną krajalnię tytoniu. Jak potwierdzono w procesie sądowym, działała w lokalu wynajętym przestępcom przez Adrian S. pochodzącego z Rypina i Annę S. pochodząca z Lipna. Oboje w śledztwie kłamali, że nie wiedzieli, komu i po co nieruchomość wynajmują. Za to także zostali ukarani.

35-letni Dawid T. z Brodnicy nie tylko brał udział w produkcji mefedronu i jego sprowadzaniu z Holandii, organizował handel amfetaminą i marihuana, ale także zajmował się transportem, załadunkiem i rozładunkiem lewego tytoniu. Jak była skala tego procederu? Wyrok sądu mówi o tzw. uszczupleniach podatku, na których Skarb Państwa stracił przynajmniej 40 mln zł z hakiem - z tytułu nieopłaconej akcyzy i VAT-u. Pojawiają się też takie ilości jak 28 tysięcy 453 kilogramy lewych papierosów i tysiące kilogramów suszu tytoniowego. A rekordowa kwota zarobiona przez pewnego torunianina na tym przestępstwie przekracza 1,3 mln zł.

Kto był kim w tych biznesach i jaki wyrok usłyszał?

Jak wspominamy na wstępie, pięciu oskarżonych z grupy 18 przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze. Pozostała trzynastka natomiast osądzona została następująco.

Obciążony największą liczbą zarzutów Dawid T. z Brodnicy skazany został na 4 lata i 6 miesięcy więzienia, 15 tys. zł grzywny, przepadek ponad 100 tys. zł korzyści z przestępstwa (tyle udało się udowodnić), nawiązkę 5 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia "Powrót z U" (pomaga uzależnionym). To kara łączna za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcje mefedronu w kraju i jego przemyt z Holandii, handel narkotykami, udział w przestępstwie tytoniowym, posiadanie bez pozwolenia pistoletu maszynowego i amunicji. Recydywista Mirosław S. pochodzący z Warszawy skazany został na nieco dłuższą odsiadkę. Ten 42-letni przestępca za kraty ma iść na 5 lat. On także ukarany został grzywną, nawiązką i orzeczony ma przepadek korzyści z przestępstwa. To łączna kara za udział w gangu, produkcję "mefy" i przechowywanie nielegalnych papierosów.

5 lat bezwzględnego więzienia to także kara dla 35-letniego Kamila K. ze Skierniewic. Do tego grzywna, nawiązka i przepadek ponad 230 tys. zł zarobionych na przestępstwie. To kara za mefedron z Holandii, ale i handel różnymi narkotykami w kraju, posiadanie broni bez zezwolenia i - to już wisienka na torcie - prowadzenia samochodu bez prawka. 2,5 roku w więzieniu spędzić ma natomiast 54-letni Rafał W. pochodzący z Warszawy. On także uczestniczył w obu przestępczych procederach. I jego także dotyczą: grzywna, nawiązka, przepadek korzyści. Aktywny był zarówno w biznesie narkotykowym (przemyt, handel itd.), jak i papierosowym (brał udział w cięciu suszu i transporcie). Tylko za narkotykowy proceder natomiast i nielegalne posiadanie broni skazany został 33-letni Paweł D. ze Skierniewic. Kara dla niego to 2 lata odsiadki, grzywna, nawiązka, utrata zarobionych pieniędzy.

2 lata i 4 miesiące więzienia to z kolei kara dla 29-letniego Łukasza K. z Łodzi. Skazano go za pośrednictwo w zakupie mefedronu oraz zeznawanie nieprawdy. Ten mężczyzna kończy listę skazanych spoza Kujawsko-Pomorskiego.

Skazani z Kujawsko-Pomorskiego. Tylko dla części dłuższe odsiadki

Kolejnych siedem skazanych osób to już mieszkańcy naszego regionu. W tym gronie najsurowszy wyrok usłyszał 33-letni Kamil G. z Lipna. Kara dla niego to 3 lata więzienia, grzywna, nawiązka, przepadek korzyści. Za co? Za udział w gangu tytoniowym, produkcję papierosów, serwisowanie maszyn w tym lewym procederze, uszczuplenie wpływu podatkowego na 40 mln zł, ale też - kupno amfetaminy na dalszy handel. Pochodzący z Torunia Grzegorz K. natomiast za kratami ma spędzić półtora roku. W jego przypadku mowa jest o rekordowym przepadku korzyści z przestępstwa - to kwota opiewająca na ponad 1,3 miliona zł. Udowodniono mu, że wyprodukował ponad 28 tys. kg lewych papierosów, uszczuplił wpływy podatkowe państwa o ponad 31 mln zł, a wszystko to - działając w ramach zorganizowanej grupy.

Inny torunian - Kajetan L. - skazany został na 8 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu na trzy lata próby. Do tego dostał grzywnę i dozór kuratora. Ten 40-letni mężczyzna ukarany został za udział w grupie tytoniowej (produkcję i przewożenie tytoniu). Identyczny wyrok usłyszał 45-letni Piotr N. pochodzący z Rypina. On tytoń wytwarzał i ciął. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby to także kara dla Marcina D. z Brodnicy. Ten 41-letni mężczyzna skazany został za udział w gangu tytoniowym i jako jedyny w całym procesie uniewinniony od innych zarzutów - tych dotyczących narkotyków. Początek historii miał miejsce we wsi Jasiony na Mazowszu. Tutaj na gorącym uczynku wpadli mężczyźni produkujący mefedron. Sprawa swoim zasięgiem obejmuje jednak kilka regionów, a w Kujawsko-Pomorskiem ma swój wątek tytoniowy. CBŚP/policja (fot. ilustracyjne) Listę skazanych kończy para, która wynajęła przestępcom lokal w Niewierzu pod krajalnię tytoniu, a potem w śledztwie kłamała, że o niczym nie wiedziała. 49-letnia Anna S. skazana została za to na 8 miesięcy prac społecznych, grzywnę i przepadek korzyści zarobionych na przestępstwie. O rok starszy od niej Adrian S. natomiast popracować społecznie za karę ma pół roku. Wobec niego także orzeczono przepadek korzyści i grzywnę. *** -Ogłoszony wyrok jest nieprawomocny. Pierwsze wnioski o wydanie jego uzasadnienia na piśmie już wpływają - mówi Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu. A zatem - ciąg dalszy historii nastąpi.

