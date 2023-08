Linia tramwajowa na Jar - ekologicznie, zielono i z energią

Festyn przy przedszkolu

Do września za darmo

W kolejnych dniach, od 26 do 31 sierpnia, będzie można się z kolei przejechać na trasie aleja Solidarności - pętla Heweliusza za darmo. W godzinach 10-20 swing będzie odjeżdżał z alei Solidarności co pół godziny, a turystyczny co półtorej.

- Otwarcie linii na Jar to finał naszego Programu Bit City II, realizowanego w ramach Funduszu Spójności Europejskiej - mówił na czwartkowej konferencji prasowej Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Program miał na celu poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Finalizujemy ten projekt, który kosztował ponad 461 milionów złotych, a dotacje, jakie na niego dostaliśmy wyniosły 261 milionów. Oprócz budowy linii tramwajowej na Jar zmodernizowaliśmy cztery inne torowiska, zakupiliśmy pięć tramwajów niskopodłogowych, trzy pojazdy techniczne, 14 autobusów hybrydowych i sześć elektrycznych. To potężny projekt, jeden z największych publicznych w historii Torunia. Jego realizatorem był Miejski Zakład Komunikacji, który wywiązał się z zadania znakomicie.

Najwięcej uwagi na konferencji poświęcono linii tramwajowej na Jar, która kosztowała 212 mln zł.

- Będziemy mieli 6,5 kilometra nowej trasy, czyli łącznie 13 kilometrów pojedynczych torowisk - dodał Michał Zaleski. - Prace trwały dwa i pół roku, wcześniej wykonaliśmy dokumentację. Tory są „wtopione” w zieleń, podobnie zaaranżowanych jest większość przystanków. Nie ma bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu transportu, jak tramwajowy. Powinien wypierać on indywidualny spalinowy transport kołowy. Do tego jest to transport szybki. Z alei Solidarności do pętli na Heweliusza tramwaj będzie jechał tylko 18 minut.