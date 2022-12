Łupież? Tak pokonasz ten wstydliwy problem z włosami

Walka z łupieżem - trzeba iść do lekarza?

Łupież to powszechny problem?

Łupież to powszechny problem?

Wbrew pozorom łupież nie atakuje tylko wybranych. Jest to niezwykle powszechny problem zdrowotny, który dotyka około połowy populacji! Objawia się on w postaci białych fragmentów naskórka znajdującego się na ramionach i na włosach. W połączeniu ze swędzeniem stwarza to poważny problem, któremu trzeba zaradzić.