Marek Nienartowicz: Poseł nie spoczął i prezydenta do bandy docisnąć spróbował [FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ]

W tej sytuacji radny Ząbik kandydatem do Sejmu zostać mógłby. Już wcześniej rozpoznawalność wielką miał, a teraz... Tyle że ludzie prezydenta Zaleskiego tam się nie wybierają.

W wyścigu o bycie kandydatem do parlamentu - przypomnieć nie zaszkodzi - właściciel klubu żużlowego, czyli ekssenator Termiński wystartował. Do Senatu wrócić chciał, w barwach opozycji, rzecz jasna. W wyścigu tym, z okręgu z Toruniem i okolicą, przewodniczący Hołownia go lansował. Długo w nim ekssenator prowadzić się zdawał, ale - z terminologii żużlowej korzystając - na ostatnim okrążeniu czający się za nim poseł Lenz z KO/PO do krawężnika przyciął i pierwszy na metę wjechał. I to on kandydatem opozycji do Senatu na tym terenie został.