Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ściga nierzetelnych projektantów

Pamiętacie Państwo czasy, gdy ważyły się losy linii kolejowej z Torunia do Sierpca? Działo się to tak niedawno, pociągi pasażerskie nie kursowały tam chociażby podczas pandemii. Ci, którzy przekonywali, że linię należy zachować, mieli rację. Frekwencja na niej jest tak duża, a linia biegnąca równolegle do przeciążonej i zakorkowanej drogi krajowej stała się tak ważna, że władze Torunia zabiegają modernizację tego szlaku. Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia między samorządem województwa, powiatem toruńskim oraz gminami Lubicz, Obrowo i Czernikowo w sprawie dofinansowania kolejnej pary pociągów kursujących między Toruniem i Czernikowem.