Nie wyrzucaj fusów po kawie! Mają praktyczne zastosowanie. Także na brzydki zapach stóp!

Pielęgnacja swojego obuwia, dbanie o ciało, a także rośliny - to wszystko gwarantuje jeden produkt! Mało kto wie, że znakomicie sprawdzi się tu stosowanie fusów po kawie. Te bowiem doskonale sprawdzają się m.in. w walce z uciążliwymi zapachami. I... nie tylko! Szczegóły wyjaśniamy w dalszej części galerii! >>>>

Pielęgnacja swojego obuwia, dbanie o ciało, a także rośliny - to wszystko gwarantuje jeden produkt! Mało kto wie, że znakomicie sprawdzi się tu stosowanie fusów po kawie. Te bowiem doskonale sprawdzają się m.in. w walce z uciążliwymi zapachami. I... nie tylko!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Poranna kawa z fusami - rytuał o poranku

Swoistym rytuałem milionów Polaków jest to, aby rozpocząć dzień od wypicia kawy. Choć rośnie popularność ekspresów do kawy, nie brakuje zwolenników picia kawy parzonej z fusami. Po wypiciu zwykle wywalamy fusy, co jest błędem!

Fusy kawowe mogą zyskać drugie życie!

Coraz częściej mówi się o tym, aby kawowe fusy nie były wywalane do kosza. Dotyczy to zresztą nie tylko resztek po kawie w kubku, ale i fusów, które co jakiś czas musimy usuwać z ekspresu do kawy. Tymczasem okazuje się, że zachowanie resztek kawy w postaci fusów może być przydatne. Jakie korzyści niesie ich zastosowanie?

Fusy po kawie w butach - jak działają?

Zacznijmy od tego, że fusy po kawie mają znakomite właściwości neutralizujące rozmaite zapachy. Pod tym względem niejednokrotnie są one lepsze aniżeli różne chemiczne środki. Co więcej, fusy kawowe sprawdzają się również w mało dostępnych miejscach - również w obuwiu! Wystarczy, że fusy po kawie wysuszymy i rozłożymy wewnątrz obuwia. Następnego dnia wystarczy usunąć resztki kawowe i bezproblemowo możemy chodzić w tych butach.

Fusy jako odświeżacz do lodówki

Pozostając przy temacie zwalczania nieprzyjemnych zapachów, warto zwrócić uwagę na to, że fusy po kawie sprawdzą się w przypadku odświeżenia lodówki. Przede wszystkim dlatego, że neutralizujące działanie tego produktu będzie działać już wtedy, gdy umieścimy je w otwartym pojemniczku i włożymy do lodówki! Jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej że w lodówce zwykle przenika się kilka różnych zapachów.

Naturalny nawóz do kwiatów

Fusy po kawie sprawdzą się również w ogrodzie! Okazuje się bowiem, że można je zastosować jako znakomity, naturalny nawóz do kwiatów. W szczególności warto je stosować, gdy sadzimy azalie i gardenie (ale nie tylko!). Jaką zaletę mają fusy? Przede wszystkim zwiększają one przepływ wody oraz powietrza w glebie. Zresztą, nie musimy stosować tego wyłącznie w ogrodzie. Fusy po kawie sprawdzą się w przypadku roślin doniczkowych!

Fusy po kawie i oliwa - zyska na tym uroda

Tworzenie w pełni naturalnej maseczki na twarz sprawdzi się przy próbie odświeżenia skóry. Jak to zrobić? Fusy po kawie wystarczy połączyć z kilkoma kroplami oliwy z oliwek. Mieszankę następnie nakładamy na twarz tak, aby ominąć okolice oczu. Po tym powinniśmy odczekać kilka minut. Teraz wystarczy zmyć maseczkę!

Naturalny peeling do ciała

Również i w tym przypadku fusy mieszamy z oliwą z oliwek. Jednak, zamiast niej możemy również zastosować żel pod prysznic lub mydło w płynie. Teraz wystarczy kosmetykiem masować ciało - wystarczy kilka minut. Na koniec całość spłukujemy i cieszymy się odświeżonym ciałem!