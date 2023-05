Nienartowicz: "Aż się zastanowić trzeba, jak myśmy dotąd bez tej turbiny żyli" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

Ten z turbiną, czyli rondem na skrzyżowaniu Grudziądzkiej, Warneńczyka i Bażyńskich. Powstała przy okazji przebudowy przecinającego je torowiska tramwajowego. Mimo obaw o to czy tamto, turbina kręci się tu bez zarzutu. Aż się zastanowić trzeba, jak myśmy dotąd w Toruniu bez niej żyli. A jeszcze jest bonus. Teraz można przecież skręcać w lewo z Warneńczyka w Grudziądzką, co przed przebudową było zakazane. Poza tym co tu dużo pisać – ronda to najpłynniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązania na skrzyżowaniach. Obyśmy mieli ich jak najwięcej.

Obejrzyj wideo: Nowe rondo w Toruniu