Nowa Rada Miasta Torunia sobie radzi. Ustaliła m.in. skład komisji i zarobki prezydenta

Pierwsze robocze posiedzenie Rady Miasta Torunia za nami. Po raz pierwszy informacje prezydenta miasta przedstawił Paweł Gulewski. Na samym początku zapowiedział, że będzie mówił krótko, co jego poprzednik, tym razem siedzący na fotelu radnego, skwitował śmiechem.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Adrian Mól (PiS) - przewodniczący

Karolina Krajewska (KO) - wiceprzewodnicząca

Wojciech Klabun (PiS)

Marek Krupecki (KO)

Michał Wojtczak (KO)

Radni przyjęli również uchwałę dotyczącą zarobków prezydenta Gulewskiego. Zgodnie z przepisami, zasadnicze wynagrodzenie prezydenta miasta do 300 tys. mieszkańców może wynosić do 10 770 złotych. Do tego jeszcze dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 3450 złotych. Prezydentowi przysługuje jeszcze dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę. Przyjmując wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej dopuszczanej wysokości i dodatki, miesięczne wynagrodzenie Pawła Gulewskiego wynosić będzie 19 670 zł brutto.