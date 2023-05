Obwodnica autostradowa Torunia w końcu będzie darmowa? Minister zapowiada rozmowy

Wizja darmowej autostradowej obwodnicy Torunia, tak jak całego odcinka autostrady A1 Gdańsk-Toruń pojawiła się po niedzielnej zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, podczas konwencji partii.

- Jeżeli chodzi o opłaty państwowe - jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy - to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy - mówił prezes Kaczyński. - Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy.