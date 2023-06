Orkiestra z Torunia zakończyła rekordowy sezon i... zaczyna prestiżowy festiwal z ciekawym programem

Sezon artystyczny 2022/2023 Toruńska Orkiestra Symfoniczna zakończyła w sobotę 17 czerwca koncertem "All That Jazz 4".

Sezon 2022/2023: rekord frekwencji na koncertach TOS

- To był niezwykle intensywny sezon - podsumowuje Przemysław Kampiński, dyrektor TOS. - Przechodziliśmy w nim z projektu w projekt. Rozpoczęliśmy we wrześniu projektem "Serocki #100". Cykl koncertów poświęciliśmy pamięci urodzonego w Toruniu kompozytora Kazimierza Serockiego. Wielkim doświadczeniem dla nas był projekt "Zobaczyć muzykę". To z kolei były koncerty w ciemności, dzięki którym zyskaliśmy grono nowych odbiorców. Są nim osoby słabo- i niedowidzące. Weszliśmy również w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji wykonaliśmy "Taniec sfer niebieskich". Utwór ten Adam Wesołowski skomponował specjalnie na obchody rocznicy kopernikańskiej.