Oto, na co stać emerytki artystki! Efekty widać na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

Wystawa w Muzeum Etnograficznym: malarstwo i rękodzieło

Wystawę zatytułowaną po prostu "Przyjdź i zobacz, na co nas stać, zapraszamy" można oglądać w Muzeum Etnograficznym do czwartku 29 lutego.

- Przyjdź i zobacz, na co nas stać, Zapraszamy! - tak toruńskie emerytki zachęcają do odwiedzenia wystawy.

Przyjdź i zobacz, na co je stać: emerytki prezentują swoje prace

Dodajmy, że jedna z pań, której prace są prezentowane na wystawie, Cecylia Szymańska, jest mieszkanką Dębowej Łąki.

- Celina, jak na nią mówimy, to uznana artystka mająca już wystawy na koncie wystawy prac między innymi w Domu Kultury w Wąbrzeźnie. Na wystawie pięknie nazwanej "Przyjdź i zobacz, na co nas stać, zapraszamy", swoje rękodzieła i prace prezentują również nasze seniorki, absolwentki Mirosława Łubecka, Gizela Czyż i Elżbieta Walczewska. Wernisażowi towarzyszyła oprawa artystyczna utalentowanych nauczycieli. Zachęcam do odwiedzenia wystawy do końca lutego - podkreśla Lech Borowski, działający w Klubie "Pedagogium".