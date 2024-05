Toruń. Ruszyła budowa Parku Handlowego spółki Andersa 72 na lewobrzeżu. Co w nim będzie?

Nie jest jeszcze znana ostateczna nazwa obiektu. W tej chwili wiele wskazuje na to, że będzie to Park Handlowy Andersa 72.

- Nad nazwą będziemy myśleli pewnie jesienią tego roku, być może nawet zrobimy na nią konkurs - dodaje Maciej Karczewski. - Zobaczymy, jak skompletujemy najemców. Mamy jeszcze wolnych pięć lokali, od 80 do 100 metrów kwadratowych. Jeśli ktoś ma podobną lokalną filozofię do nas, to zapraszamy do współpracy.