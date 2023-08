Peter Zeitlinger i Werner Herzog z nagrodą specjalną EnergaCAMERIMAGE 2023

Operator i reżyser: kim są nagrodzeni?

Urodzony w Pradze Peter Zeitlinger, to doświadczony autor zdjęć, który filmowe szlify zdobywał w Konserwatorium Wiedeńskim, zyskując z biegiem lat uznanie zarówno ze strony krytyków, jak i miłośników kina niezależnego. Wszechstronny repertuar Petera Zeitlingera rozciąga się od arthousowego kina jednego aktora, po thrillery science fiction. W swoim filmowym dorobku Peter Zeitlinger posiada dziesiątki filmów fabularnych i dokumentalnych, długiego i krótkiego formatu, na czele z włoskim dramatem "The Angel in the Wall" (2022, reż. Lorenzo Bianchini), którym walczył o Złotą Żabę w Konkursie Głównym 30. EnergaCAMERIMAGE w Toruniu.