W niedzielę rusza casting do filmu fabularnego „Taksówkarz”. Reżyser zaprasza

Casting do filmu "Taksówkarz". Kiedy i gdzie?

Już w tę niedzielę (27 sierpnia) w Domukultury! na Bydgoskim Przedmieściu odbędzie się casting do filmu „Taksówkarz” w reżyserii Ryszarda Kruka. Rozpocznie się on o godz. 16.30 i planowo potrwa do 19. Reżyser zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału – niezależnie od wieku i doświadczenia. Warto jednak mieć na uwadze, że niepełnoletni na casting muszą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyrazi na to zgodę.