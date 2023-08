Po wybuchu gazu w Chełmży. Miasto przyznało pierwsze "M" poszkodowanym lokatorom z ulicy Wodnej

Do wybuchu gazu w Chełmży przy ulicy Wodnej 3 doszło w czwartek, 10 sierpnia, wieczorem. Matka i syn w ciężkim stanie trafili do szpitali w Poznaniu i Chełmży, a cztery rodziny straciły dach nad głową i dobytek.

Matka i syn, którzy 10 sierpnia ucierpieli wskutek wybuchu gazu przy ul. Wodnej w Chełmży, nadal są w szpitalach. Ich stan jest ciężki. Okoliczności i przyczyny wybuchu bada prokuratura. Dobre informacje natomiast są takie, że miasto rozpoczęło przyznawanie mieszkań komunalnych poszkodowanym lokatorom.

Zobacz wideo: Kleszcze wciąż aktywne. Jak się przed nimi chronić?

Wybuch w Chełmży

Do wybuchu gazu w budynku przy ul. Wodnej 3 w Chełmży doszło 10 sierpnia, wieczorem. Wskutek wybuchu ucierpiało dwoje lokatorów - matka i syn. Mężczyzna z bardzo poważnymi poparzeniami trafił do specjalistycznego szpitala w Poznaniu, a starsza kobieta do lecznicy w Chełmży.

Cztery rodziny zamieszkujące dom przy ul. Wodnej 3 straciły dach nad głową - mający ponad sto lat budynek jest w stanie katastrofalnym. Szybko jednak z pomocą ruszyły poszkodowanym lokatorom władze Chełmży i samorząd województwa.

Matka i syn nadal w szpitalu. Ruszyło natomiast już przyznawanie "M" pogorzelcom

Dwie osoby, które odniosły poważne obrażenia, nadal znajdują się w szpitalach. Więcej wiadomo o stanie kobiety, która hospitalizowana jest w Chełmży. Jej stan określany jako ciężki, ale stabilny - to się nie zmienia od tygodnia. O zdrowie jej syna natomiast, który w ciężkim stanie trafił do specjalistycznego szpitala leczącego oparzenia w Poznaniu, lekarze wciąż toczą walkę.

Władze Chełmży cały czas pomaga pozostałym trzem rodzinom, które ucierpiały w wyniku zawalenia się stuletniego budynku. Poszkodowani zamieszkali w hotelach. Ale już nastąpiło przyznanie pierwszego mieszkania komunalnego.

-Mam nadzieję, że tak samo będzie za chwilę z drugą rodziną. Te osoby mają priorytet w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, które są w gestii gminy - wskazał burmistrz Jerzy Czerwiński (dla PAP). Przypomnijmy też, że wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski tydzień temu zadeklarował wsparcie burmistrzowi Chełmży. Władze województwa zaproponowały dwie możliwości pomocy poszkodowanym rodzinom. Jedna to zamieszkanie przez nie w ośrodku w Przysieku. Druga propozycja dotyczy udostępnienia poszkodowanym trzech domków holenderskich w Chełmży, które miałyby tam zostać przywiezione. Burmistrz przekazał tę propozycję poszkodowanym rodzinom, ale te nie planują opuszczać miasta. Chcą pilnować dobytku, który został w zawalonym budynku.

Jako doszło do wybuchu? Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo

Dlaczego przy ul. Wodnej doszło do wybuchu? Czy i kto zawinił? W jaki sposób? -Wszczęliśmy śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego w postaci eksplozji i zawalenia się budowali (art. 163 par. 2 i 3 Kodeksu karnego). Dziś (poniedziałek, 14 sierpnia) na miejscu zdarzenia przeprowadzamy ciąg dalszy oględzin. Pracuje już biegły z dziedziny pożarnictwa. Na razie potwierdził, że doszło do wybuchu gazu. Nie ma jednak jeszcze pewności, czy wybuchł gaz z butli, czy z innego źródła - przekazywała niedawno "Nowościom" prokurator Izabela Oliver, kierująca Prokuraturą Rejonową Toruń Wschód.

Przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia. Jeśli skutkiem zdarzenia jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, maksymalna kara grozi rośnie do lat 12. Jeśli jednak sprawca działał nieumyślnie, to grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Chyba że skutek był śmiertelny - wtedy do lat 8.

Trwa zbiórka dla pokrzywdzonych lokatorów z ulicy Wodnej 3 w Chełmży!

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Chełmży założył na portalu Pomagam.pl zbiórkę pieniędzy. Jej nazwa to: "Dla poszkodowanych z Chełmży". W ciągu zaledwie kilku dni wsparły ją już setki osób. I wpłaty wciąż płyną. Ludzie rozumieją, że pogorzelcy stracili nie tylko mieszkania, ale i ich wyposażenie; czasem dorobek życia.

Opis zbiórki jest krótki: "W dniu 10 sierpnia ok godz. 20:15 w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Chełmży przy ul. Wodnej 3 doszło do wybuchu gazu. Ustalono, że w trakcie wybuchu w domu były 3 osoby. Dwie, które zostały wydobyte przez strażaków, są w ciężkim stanie. Zostały zabrane przez pogotowie do szpitala. Pozostałym mieszkańcom budynku zapewniono noclegi w hotelu, organizowane jest również miejsce do zamieszkania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wsparcie finansowe dla osób poszkodowanych w wyniku tego tragicznego wypadku."