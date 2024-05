Podmurna 31. Była tu redakcja "Nowości", teraz będzie hostel "Happy Street". Zobacz, jak wygląda w środku

- Trochę nam zeszło, ale najpierw przyhamowała nas pandemia, a potem, wiadomo, jak to jest z kamienicami na starówce - pozwolenia, odbiory i tak dalej - mówi Piotr Korpal, prezes Fundacji Kopernikańskiej, która przejęła budynek. Obiekt zna doskonale, bo... sporo lat przepracował w Polska Press, wydawcy naszej gazety. - Remont był naprawdę gruntowny. Wymieniliśmy na przykład dach. Wszędzie jest klimatyzacja i wentylacja. Mamy najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ale jesteśmy już na ostatniej prostej i niebawem wystartujemy.

Hostel, który będzie się nazywał "Happy Street", nie będzie tylko noclegownią. Fundacja ma dużo ambitniejsze plany.

- To nie będzie tylko typowa noclegownia. Chcemy wykorzystać fakt, że jesteśmy w samym centrum starówki, dwa kroki od ulicy Szerokiej i wzbogacić naszą ofertę na przykład o oprowadzanie po mieście lub wycieczki - dodaje Piotr Korpal. - Na początku pewnie będziemy przyjmowali głównie gości indywidualnych, ale docelowo chcemy się skupić na zorganizowanych grupach, na przykład szkolnych. Nawet liczę łóżek dostosowaliśmy do tego - jest ich 50, więc "wejdzie" do nas jeden autobus.