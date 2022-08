Pomysłowe gadżety do kuchni. Co warto mieć u siebie na wyposażeniu? Te akcesoria kuchenne są niezbędne w domu!

Gotowanie, pieczenie i smażenie są niezwykle istotnymi procesami. Skuteczne funkcjonowanie w kuchni wymaga od nas podejmowania konkretnych, sprawdzonych działań, które zagwarantują, że będziemy mogli z zadowoleniem czerpać przyjemność z kuchennych wojaży. Dlatego też warto mieć na wyposażeniu konkretne akcesoria kuchenne. Jakie gadżety ułatwią nam pracę w kuchni? Dlaczego warto je mieć? Sprawdź koniecznie!

Zobacz wideo: Boeing C-17 Globemaster amerykańskich Sił Powietrznych wylądował w Bydgoszczy

Wyposażenie kuchenne - dlaczego jest tak ważne?

Mogłoby się wydawać, że wystarczy nam patelnia, garnek, dowolna deska do krojenia i nóż, aby móc z łatwością radzić sobie w kuchni. W zakresie przygotowywania podstawowych posiłków jest to prawda. Okazuje się jednak, że bez konkretnych akcesoriów i gadżetów kuchennych nasze starania mogą nie przynosić takiego rezultatu, jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego też warto wyposażyć się w nie. Dzięki temu kuchnia znacząco zyska na funkcjonalności, a my zdołamy przyrządzić potrawy powszechnie uznawane za zaawansowane.

Gadżety kuchenne - dla amatora czy kuchmistrza?

Błędne jest założenie, że wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi i akcesoriów w kuchni jest domeną wyłącznie mistrzów kuchennego fachu. W praktyce bowiem każdy z powodzeniem może zwiększyć swoje możliwości poprzez wykorzystywanie pozornie zaawansowanych akcesoriów.

Jakie potrawy przyrządzimy z akcesoriami kuchennymi?

Wykorzystanie wskazanych akcesoriów i gadżetów kuchennych sprawdzi się przy przyrządzaniu dowolnego rodzaju posiłków. Sprawdzą się one zarówno przy robieniu typowych, wytrawnych obiadów i kolacji, jak i podczas przygotowywania deserów. W praktyce oznacza to, że wszystko możemy przygotować właśnie dzięki odpowiedniemu wyposażeniu kuchni.

Krojenie - te deski ułatwią Ci zadanie!

Jednym z podstawowych zadań podczas robienia obiadu jest odpowiednie pokrojenie warzyw oraz mięsa. Choć zwykła deska sprawdzi się na tym etapie, problemy pojawiają się podczas przesypywania pokrojonych produktów do miski lub garnka. Jeśli obawiamy się tego, że się one nam rozsypią, warto wyposażyć się w specjalną deskę umożliwiającą składanie. Pozwala to na ukierunkowanie np. pokrojonych warzyw, aby te trafiły bezpośrednio do garnka, nie zaś wszędzie wokół niego.

Krajalnica spiralna

Każdy, kto chce ułatwić sobie gotowanie, z powodzeniem może skorzystać ze specjalnych krajalnic. Te bowiem idealnie sprawdzą się, jeśli chcemy uzyskać równo pokrojone kawałki, oszczędzając przy tym swoje palce, a jednocześnie uzyskując nawet piękne kształty. Takie rozwiązanie z pewnością nada potrawom szyku i elegancji.

Te gadżety sprawdzą się w przypadku owoców i warzyw

Dla wielu z nas problemem są m.in. szypułki warzyw i owoców. Idealnie poradzą sobie z nimi specjalne szczypce, którymi można wyciągać szypułki bez uszkadzania np. pomidorów i truskawek.

Temperówka do warzyw i owoców

Potrzebujesz otrzymać przypominające spaghetti nitki marchwi? Nic trudniejszego! Coraz większą popularnością cieszą się specjalne temperówki do warzyw oraz owoców, które pozwalają na wygodne nadawanie im takich właśnie kształtów.

Gadżety do jajek

Jednym z wygodniejszych, powszechnie nie aż tak docenianych urządzeń z pewnością jest niewielki, aczkolwiek poręczny separator do jajek. Zajmuje on niewiele miejsca, a jednocześnie pozwala na oddzielenie białka od żółtka. Równie poręczne są formy do jajek na sadzono, oraz placuszków.

Łapki i rękawice z silikonu

Jest to absolutny „must-have” w kuchni. Tego typu łapki znakomicie uratują nas przed oparzeniami oraz wywróceniem potraw na podłogę. Dzięki wygodnym uchwytom sprawdzą się zarówno w męskiej, jak i kobiecej dłoni.

Młynki do pieprzu i soli

Podstawą doprawiania podstaw jest używanie pieprzu oraz soli. Przyprawy te zawsze powinny być pod ręką. Tym bardziej warto zadbać o wyposażenie kuchni w wygodnej zestawy młynków, które pozwolą nam na mielenie obu przypraw na bieżąco w zależności od potrzeby.