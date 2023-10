Powstał audiobook z Izabelą Czartoryską i Toruniem jako głównymi bohaterami

20 października w Dworze Artusa odbyła się premiera audiobooku książki "Izabela. Świat w płomieniach". Akcja powieści autorstwa Krzysztofa Czyżewskiego rozgrywa się w Toruniu.

"Izabela. Świat w płomieniach" to powieść historyczna, której akcja jest osadzona w czasach zaborów. Główna bohaterka książki - księżna Izabela Czartoryska pod przybranym nazwiskiem dostaje szansę uratowania ojczyzny. Księżna, zmagając się z zagadkami intrygami, stara się w Toruniu ustalić znaczenie tajemniczego podarku. Teraz powieść doczekała się audiobooku, przed którego premierą o powieści opowiedziały m.in. potomkinie Izabeli Czartoryskiej.

Toruń bohaterem powieści "Izabela. Świat w płomieniach"

Autorem powieści jest torunianin, Krzysztof Czyżewski. Zwraca on uwagę, że dzięki głosowi lektora, czytającego książkę, słuchacze będą mieli szansę jeszcze bardziej zanurzyć się w historię miasta. - To nie jest zwykły audiobook, który polega na tym, że jest jeden lektor i czyta książkę. W tym przypadku lektor wcielił się we wszystkie postacie, modyfikował barwy głosu. To jest tak naprawdę słuchowisko - chwali Czyżewski i dodaje: - Książka ma promować Toruń jako miasto ze skomplikowaną historią, piękne, nieodkryte oraz Izabelę Czartoryską - silną kobietę, która w historii momentami jest zapomniana.

Prezydent Torunia podkreśla, że premiera audiobooka to okazja do promocji miasta. - Będziemy mogli promować Toruń nie tylko jako miejsce związane ze znakomitym dziełem literackim, ale także z rodziną Czartoryskich, w tym Izabelą Czartoryską - osobą przeciekawego życiorysu - mówi Michał Zaleski.

Premiera audiobooka "Izabela. Świat w płomieniach" w Toruniu

W premierze audiobooka "Izabela. Świat w płomieniach" wzięły udział potomkinie księżnej: Barbara Czartoryska oraz Irena Bylicka. - Zaczęłam od przeglądania książki, a skończyłam na przeczytaniu jej od deski do deski. Pierwsza moja myśl to, co można nowego napisać o księżnej Izabeli Czartoryskiej, o której już powstało około dziesięciu książek: począwszy od romansideł po opracowania naukowe. Z książki pana Krzysztofa wyłania się jednak druga twarz księżnej Izabeli, współgrająca z licznymi pismami czy wypowiedziami bohaterki - zwraca uwagę Barbara Czartoryska.

Powieść chwali także Irena Bylicka. - Książka jest bardzo dobrze napisana, ale też wymagająca, bo żeby ją zrozumieć trzeba zapamiętać każde nazwisko, sytuację - mówi.

Nagranie audiobooka "Izabela. Świat w płomieniach" było dużym wyzwaniem

- Trudno to ubrać w słowa, ale widać, że autor jest zakochany w tym mieście i przedstawiając prawdę historyczną i własne wyobrażenie, przedstawił duszę Torunia tak, jak on ją czuje. Mnie, jako człowiekowi pochodzącego z Małopolski, jest ona mniej znana, ale przybliżająca miasto - dodaje Barbara Czartoryska. Lektorem audiobooka jest Michał Klawiter - polski aktor dubbingowy, znany z podkładania głosu do takich produkcji, jak: Wiedźmin, Thor: Ragnarok, Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. - Nie ukrywam, że kiedy dostałem telefon od producenta, podszedłem to tego z lekkim drżeniem, gdy usłyszałem, że będzie to powieść historyczna - przyznaje lektor. - Jest to świetnie napisana książka, działa w języku pisanym i mówionym, co nieczęsto się zdarza. Losy bohaterów nakreślono w taki sposób, że w zasadzie praca nad nią była bardzo intuicyjna - jeśli książka jest dobrze napisana, to sama się czyta - dodaje Klawiter.

Audiobook, tak samo jak książka, ukazał się nakładem wydawnictwa Pascal. Dyrektor promocji i marketingu wydawnictwa zwraca uwagę, że Toruń jest bardzo ważny w kontekście odbioru powieści. - Pełni w niej bardzo ważną rolę, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że odgrywa bohatera tej książki. Dla samej osoby autora Toruń jest bardzo ważny. Audiobook książki „Izabela. Świat w płomieniach" dostępny jest na stronie wydawnictwa.

