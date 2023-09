Prawnik radzi. "Wezwano mnie na świadka. Czy muszę iść do sądu?". Odpowiada adwokat Edyta Bocianiak

Wezwanie w charakterze świadka do sądu. Jest obowiązek stawienia się. A co z kosztami?

-Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowych na wezwanie sądu. Kwestie te regulują przepisy ustawy o kosztach sądowych. Przepis stanowi, iż koszty poniesione przez świadka powinny być rzeczywiste, racjonalne i celowe. Do takich kosztów należy zaliczyć koszty przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu z miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczonego przez sad. Świadkowi przysługuje również zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej. Świadek ma również prawo do zwrotu zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu - podkreśla adwokat Edyta Bocianiak.

-Wniosek o przyznanie należności składa się ustnie do protokołu lub na piśmie w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności. Przyznaną należność uwzględnioną w całości lub w części wypłaca się niezwłocznie. Przewodniczący może przyznać również świadkowi zaliczkę na koszty podróży i utrzymania w miejscu przesłuchania.

Prawo do żądania należności (zwrot kosztów podróży, utracony zarobek) służy osobie wezwanej w charakterze świadka również w sytuacji, gdy nie została przesłuchana. Przepisy te stosuje się też odpowiednio do osoby towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł się stawić na wezwanie sądu bez opieki tej osoby.

Jeśli świadek nie może przyjść do sądu. Co robić? Kiedy grożą nam konsekwencje?

Świadek, który nie może stawić się na wezwanie sądu we wskazanym terminie, powinien usprawiedliwić swoje niestawiennictwo, co do zasady powinno nastąpić to w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyn nieobecności oraz załączyć dokumenty potwierdzające niemożność stawiennictwa. Świadek powinien złożyć do sądu przed wyznaczonym terminem przesłuchania tak, aby sąd mógł wyznaczyć kolejny termin przesłuchania.