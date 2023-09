Problem pseudohodowli w Polsce. Po czym poznać, że zwierzę jest właśnie stamtąd?

Należy uświadamiać, że pseudohodowle istnieją i funkcjonują ze względów materialnych. To łatwy zysk, jeśli wybiera się rozmnażanie popularnych i modnych wśród społeczeństwa ras psów czy kotów. Taka działalność najczęściej jest niezarejestrowana w ogólnopolskich związkach hodowców. Przez to, że pseudohodowcami kierują wyłącznie interesy, na drugi plan spada komfort zwierząt, które nierzadko trzymane są w ciemnych i ciasnych przestrzeniach. A potencjalni kupujący często są nieświadomi, że matka czy ojciec zakupionego zwierzęcia nie przechodzili badań, nie byli odpowiednio karmieni czy może nawet już nie żyją.

Przed 2012 rokiem każdy mógł zakupić psa z niezarejestrowanego źródła. Tak samo było ze sprzedażą – odbywała się bez kontroli i gdziekolwiek, pod marketem, na targowisku, przez internet… Dokładało się to do problemu bezdomności wśród zwierząt, bo wiele z nich, kiedy wychodziło, że niekoniecznie jest zwierzę zdrowe bądź rasowe (np. mieszaniec lub w typie rasy), lądowało na ulicy. W 2012 roku weszła nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, w której jasno sprecyzowano, że:

sprzedaż zwierząt nie może odbywać się poza hodowlą,

sprzedaży nie mogą podejmować się osoby niezarejestrowane w stowarzyszeniach zrzeszających hodowców.

Niestety – mimo wprowadzonym regulacjom prawnym pseudohodowle wciąż powstają, ponieważ pseudohodowcy tworzą własne związki i nadają rodowody psom i kotom, które niekoniecznie są rasowe. Pełnowartościowy rodowód powinien zawierać co najmniej trzy udokumentowane pokolenia przodków.

Nieświadomość rodzi problem

Niskie ceny kuszą potencjalnych właścicieli. Rodzi to ogromny problem, bo wciąż nadaje to przyzwolenie na bezkontrolne rozmnażanie zwierząt. Skołtunione, odwodnione, często nawet niedożywione samice rodzą kolejne mioty. Wszystko to przekłada się na zdrowie szczeniąt i kociąt, które mogą być obciążone wieloma zmianami genetycznymi, wychodzącymi nawet po latach. A warto pamiętać o tym, że pies czy kot to towarzysz, który żyć może nawet do kilkunastu lat i wymaga opieki oraz poświęcenia. On również musi być kontrolowany przez weterynarza i odpowiednio pielęgnowany.