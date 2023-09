Przemysław Wipler, "jedynka" Konfederacji nie zna Torunia. Adrian Mól zaprasza go do miasta

Przemysław Wipler, jedynka Konfederacji w okręgu toruńsko-włocławskim w październikowych wyborach, niewiele wie o regionie, który chce reprezentować. Do jego wypowiedzi w radiu RMF FM odniósł się Adrian Mól, wiceprezydent Torunia i kandydat PiS do Sejmu.

Wipler w audycji radiowej - reakcja zastępcy prezydenta Torunia

Adrian Mól, zastępca prezydenta Torunia i kandydat do Sejmu z listy PiS zareagował na radiowy wywiad z toruńską "jedynką" Konfederacji. Z przymrużeniem oka zaprosił go do miasta, które ponoć nie jest mu obce. Dlaczego?

Przemysław Wipler we wtorek, 5 września był gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w radiu RMF FM. Kiedy prowadzący zapytał go, czy zna okręg, z którego będzie startował, potwierdził. Kandydat Konfederacji do Sejmu podkreślił też, że "nie będzie udawał ziomka", bo mieszka w aglomeracji warszawskiej. I dodał: - W tym okręgu moimi kontrkandydatami jest taka słynna torunianka, która się nazywa Kidawa-Błońska i dużo mniej słynny, ale również nie -torunianin Krzysztof Szczucki - powiedział Wipler.

I co do Krzysztofa Szczuckego się nie mylił, ten rzeczywiście ma pierwsze miejsce w okręgu na listach Prawa i Sprawiedliwości. Gorzej z Małgorzatą Kidawą-Błońską, która startuje do Senatu, nie do Sejmu i to z okręgu warszawskiego. To tam ma pierwsze miejsce na liście. Toruńską listę KO otwiera natomiast Arkadiusz Myrcha.

To nie jedyna wpadka kandydata Konfederacji. Nie bardzo orientował się, że przez Toruń przepływa Drwęca i że w mieście jest Krzywa Wieża. Podkreślił za to, że jemu i jego dzieciom w mieście bardzo się podoba.

Możecie przesłuchać to sami. O Toruniu Przemysław Wipler mówił od 23 minuty 25 sekundy.

Adrian Mól w odpowiedzi na radiowy występ konfederackiej "jedynki" zareagował z humorem. W przygotowanym z tej okazji filmiku zaprosił konkurenta do Torunia i obiecał pokazać mu miasto.

Przemysław Wipler to były poseł PiS, prawnik i przedsiębiorca. Pochodzi ze Śląska, ale młodość spędził w Gdyni. Studia skończył w Warszawie i to z tym miastem jest od lat związany.