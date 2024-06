Rewolucyjne zmiany w handlu w niedzielę. Więcej handlu, wyższe zarobki i dni wolne! Co ma się zmienić?

Pomysł partii Hołowni na handel w niedzielę

200 procent pensji za pracę w niedzielę

Według projektodawców zmiany te są oczekiwane przez Polaków. Wśród głównych założeń można wymienić to, że za pracę w niedzielę przysługiwałoby aż 200 procent wynagrodzenia. Co więcej, w ramach rekompensaty pracownik miałby prawo do dnia wolnego w ciągu sześciu dni przed lub po tej niedzieli pracującej. Co istotne, ta zasada nie miałaby dotyczyć pracowników stacji paliw! Istotne jest to, że każdy pracownik miałby prawo do co najmniej 2 wolnych niedziel w danym miesiącu!