Twórca pierwszej polskiej fabryki pierników pamiętał o Toruniu. Jest szansa, że Toruń przypomni sobie o nim

Nazwisko pierwszej polskiej fabryce pierników w Toruniu dał jednak Jan Ruchniewicz. To przede wszystkim dzięki jego ogromnym zaangażowaniu i talentom, pomimo ogromnej konkurencji firm niemieckich (przede wszystkim fabryki Gustawa Weesego i dwóch fabryk należących do rodziny Thomasów, jednej przy Rynku Nowomiejskim 4, a drugiej na rogu ul. Sukienniczej i Jęczmiennej), firmie nie tylko udało się przetrwać, ale też rozwinąć.

Jakie pierniki produkowała fabryka na Mokrem?

Początkowo Ruchniewicz oferował: toruńskie katarzynki, ruskie kostki, katarzynki deserowe, serca Marcinkowskiego czy angielskie pierniki z owocami. Miejmy nadzieję, że piernikowi historycy już rozgryźli, czym były te specjały. W latach 20. do pierników doszły jeszcze czekolady, cukry deserowe, biszkopciki i pralinki. 30 września 1926 roku asortyment powiększył się o różnego rodzaju chleb oraz nadziewane babki w rozmaitych wielkościach. Opis wygląda bardzo apetycznie, zaś wyroby musiały nie tylko wyglądać, ale również wybornie smakować. Pierniki Jana Ruchniewicza krążyły nie tylko po sklepach, ale również wystawach, gdzie zdobywały medale.

Gdzie znajdowały się sklepy firmowe Ruchniewicza?

We wszystkie wyroby firmy można się było zaopatrzyć w fabryce przy ul. Kościuszki 36, oraz sklepach firmowych. Pierwszy mieścił się przy Żeglarskiej 30 (dziś 26), a później przy Szerokiej 43. Przez moment firma Ruchniewicza miała również sklep przy Kilińskiego 5. Pierniki pana Jana można było także kupić u zaprzyjaźnionych sprzedawców, między innymi u piekarza Antoniego Kamulli, który mieszkał po sąsiedzku, przy Kościuszki 56. Jest to dość istotne, ponieważ Antoni Kamulla był pierwszym w Toruniu posiadaczem prawa jazdy. Gdy je otrzymał, w 1905 roku zabrał na przejażdżkę swoją żonę a także przyjaciół: Jana Ruchniewicza i Konstancję Ruchniewiczową. Fotografia tej niezwykłej jak na tamte czasy wyprawy, znajduje się w zbiorach toruńskiego Muzeum Okręgowego.

Rzemieślniczy "wunderkammer"

Pamiątek po fabryce i jej właścicielu również jest tam sporo, o czym można się przekonać zaglądając do Muzeum Toruńskiego Piernika przy Strumykowej. Piękne puszki na pierniki, formy, dokumenty, reklamy... O tak, to bardzo ciekawa rzecz - Jan Ruchniewicz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że reklama jest dźwignią handlu, zatem polecał swoje wyroby w sposób widoczny i nietuzinkowy. W gazetach pojawiało się na przykład hasło kupców: Ruch dziś u mnie, ruch wprost dziki. Nie dziw, drodzy Czytelnicy, Ruchniewicza mam pierniki". Wyeksponowane fragmenty wyrazów układały się w napis: Ruchniewicza pierniki.

Czas prosperity

Co się działo po wojnie?

Który skwer mógłby się stać skwerem Jana Ruchniewicza?

Postać, bez wątpienia dla Torunia zasłużona, ale - jak wiele innych - pominięta. Na szczęście o upamiętnienie Jana Ruchniewicza zaczął zabiegać pan Jerzy Marchewka, gospodarz Wielkiej Internetowej Encyklopedii Torunia, a także autor kilku tomów zagadek o mieście, pracownicy Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Rada Okręgu Jakubskie-Mokre. Najlepsza by rzecz jasna była ulica im. Jana Ruchniewicza, a jeśli się nie uda, przynajmniej skwer - na przykład ten na rogu Kościuszki i Świętopełka. Co prawda tam przed wojną znajdowała się największa w Polsce fabryka makaronu, ale po drugiej stronie Kościuszki, czyli tam gdzie Ruchniewicz piekł pierniki, skweru nie ma. W każdym razie taki wniosek powędrował do prezydenta.