Setki przystanków w Toruniu - bez Jaru. Część w sobotę zmieni nazwę. Które i na jaką?

W "wykazie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Torunia udostępnionych przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego" ujętych jest ponad 600 takich miejsc. To 510 przystanków autobusowych i 122 tramwajowe.

Nowe przystanki w Toruniu: wiele na Jarze, ale bez Jaru w nazwie

- Przyjętą w Toruniu regułą dotyczącą nazewnictwa przystanków jest ich określenie nazwami ulic poprzecznych w stosunku do ulic, którymi przebiega dana trasa komunikacyjna. W wyjątkowych sytuacjach przystanki określa się nazwami własnymi obiektów, zlokalizowanych w ich pobliżu

Do nazw niektórych przystanków wprowadzone też zostały nazwy obiektów powstałych w ich pobliżu w ostatnim czasie. Tak jest w przypadku stacji kolejowej Toruń Katarzynka zbudowanej na północnych rogatkach miasta, przy ulicy Grudziądzkiej czy parkingów park&ride (P&R) wzniesionych przy ulicy Dziewulskiego na Rubinkowie i ulicy Olimpijskiej na osiedlu Na Skarpie. Wprowadzenie ich do nazw przystanków ułatwi pasażerom dojazd do tych obiektów.