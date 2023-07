Szybowce na toruńskim niebie. Mistrzostwa świata potrwają do 6 sierpnia

- Zawody odbywają się w trzech programach. Pierwszy z nich to taki, który zawodnicy znają już przed mistrzostwami, więc mogą się do niego przygotować. Drugi to program dowolny, który sami sobie układają, więc również mogą go przećwiczyć przed przyjazdem. Najtrudniejszy jest trzeci program, bo jest wymyślany przez jury i zawodników już na miejscu, bezpośrednio na mistrzostwach. Ten program trzeba wykonać bez treningu. Punktowane są sprawy związane z całą wiązanką, z ciągłością programu, z doborem figur, bo one też mają różne wartości: im bardziej skomplikowana i trudniejsza jest dana figura, tym więcej można dostać za nią punktów. Trzeba też utrzymać się w sektorze nad lotniskiem. Z technicznego punktu widzenia mistrzostwa wyglądają tak, że szybowce będą holowane przez samoloty na wysokość 1250 metrów. Po wyczepieniu szybowiec zacznie już wykonywać określoną wiązankę. Regulamin określa także limity pogodowe - podstawa chmur nie może być niższa niż wspomniane 1250 metrów, a prędkość wiatru nie może przekraczać 12 metrów na sekundę - wyjaśnił Janusz Rosołek, dyrektor Aeroklubu Pomorskiego.