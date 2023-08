Tak Toruń uczcił rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17:01 pod obeliskiem Ku czci Żołnierzy Armii Krajowej w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski. Podczas wydarzenia uczestnicy złożyli pod obeliskiem kwiaty.

O godzinie 17 na minutę zawyły syreny alarmowe - w nawiązaniu do godziny "W", oznaczającej rozpoczęcie w Warszawie akcji "Burza" (godz.17, 1 sierpnia 1944 r.).

Gazeta i przypinki

W trakcie uroczystości rozdawana była Gazeta Powstańcza oraz pamiątkowe przypinki.

Uroczystość oficjalnie zorganizowali: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, dowódca Garnizonu Toruń płk Remigiusz Zieliński praz prezes Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej – Dorota Zawacka-Wakarecy.

- Bardzo dziękuję harcerkom i harcerzom za odwagę stania tu dzisiaj w ulewnym deszczu. Dziękuję naszej toruńskiej orkiestrze garnizonowej, która mimo rzęsistej ulewy tak pięknie zagrała nam polski hymn. To prawdziwy patriotyzm i pamięć o tych, którzy serce, życie i zdrowie oddawali dla wolnej, niepodległej Ojczyzny! - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - Uczynili to także w naszym imieniu. Dlatego danina ich krwi została złożona także za nas: za nadwiślański Toruń, za każdą toruniankę i każdego torunianina. Tej ofierze z życia okazujemy dziś najwyższą cześć, podobnie jak czynią to właśnie teraz w Warszawie wolontariusze toruńskiej Fundacji "Muzeum Historyczno-Wojskowe".