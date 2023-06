Targowisko przy Szosie Chełmińskiej dostało drugie życie

- Od czerwca zeszłego roku, gdy ruszyła przebudowa ulicy, przeżywaliśmy prawdziwą tragedię - nie ukrywa Karol Maria Wojtasik, kierownik targowiska. - Ze względu na brak możliwości zaparkowania samochodu straciliśmy okazjonalnych klientów, dużo mniej było też tych stałych. Od strony ulicy Sportowej też nie było jak zaparkować, bo miejsca parkingowe zabierały osoby pracujące na starówce. Oczywiście parkowali również mieszkańcy okolicznych domów. Dostęp do targowiska był więc znacznie utrudniony. Obecnie, gdy udrożniono Szosę Chełmińską, jest już duża poprawa.

To jednak nie koniec dobrych informacji dla sprzedawców i kupujących.

- Dużo korzystniej dla klientów zostały rozmieszczone przystanki autobusowe - dodaje Karol Maria Wojtasik. - Dzięki temu klienci mają obecnie ułatwiony dostęp do targowiska. Czekamy teraz na zakończenie remontu i uruchomienie linii tramwajowej. Ma to nastąpić we wrześniu, po cichu liczę, że może uda się nieco szybciej.