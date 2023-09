To była prawdziwa fabryka marihuany pod Chełmżą! Już 18 podejrzanych. Wpadł magazynier Piotr K.

Najpierw wpadli trzej ogrodnicy, a potem - partiami - kolejne grupy osób z Chełmży i okolic

To finał sprawy? Wcale nie! "Nowości" właśnie dowiedziały się, że liczba zatrzymanych osób z zarzutami wzrosła do 18. Kim są kolejni podejrzani? Oto szczegóły.

Potem do tego grona dołączyło 4 kolejnych podejrzanych. Wśród nich była też kobieta - podejrzana Anna A., mająca 43 lata. To także kobieta zameldowana w Chełmży.

Sześciu kolejnych podejrzanych. Wśród nich Piotr K., który w Chełmży prowadził magazyn z narkotykami

- Jego rola polegała na wprowadzeniu do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Prowadził magazyn w wynajmowanym mieszkaniu w Chełmży, w którym przechowywał produkty do uprawy i produkcji oraz znaczne ilości środków odurzających - przekazuje prokurator Kilkowski.

Czwarty podejrzany to Piotr K. (lat 42, bez stałego miejsca zamieszkania, odbywający karę pozbawienia wolności w innej sprawie). Tutaj Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy.

Co wiadomo o tym narkobiznesie? Kierować miał nim Kacper R. z Chełmży

- Poza ostatnim z wymienionych – mieszkańcem Lisewa, wszyscy pozostali są mieszkańcami Chełmży - przekazywał nam prokurator Kukawski.

Uprawy znajdujące się w Falęcinie i Kończewicach obejmujące łącznie 1641 roślin, mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi

innych niż włókniste w ilości co najmniej 24 tysięcy 615 gramów, co stanowi 24 tysiące 615 porcji handlowych o wartości co najmniej 1 miliona 230 tysięcy 750 złotych (przyjmując wartość rynkową jednej 50 zł za gram) - wyliczała Prokuratura Okręgowa w Toruniu. I daje to pojęcie o skali tego narkobiznesu.