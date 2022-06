To prawdziwy eliksir młodości. Astaksantyna odmłodzi Twój organizm. Gdzie znajdziemy ten naturalny składnik?

Czym jest Astaksantyna?

Jest to substancja należąca do grupy związków chemicznych określanych mianem karotenoidów. Są to barwniki występujące w roślinach, które wspomagają proces fotosyntezy, a także odpowiadają za ochronę roślin przed szkodliwym działaniem światła. Astaksantyna jest gromadzona w tkance mięśniowej. Choć człowiek nie syntetyzuje astaksantyny, a organizm otrzymuje to wraz z pożywieniem.