Tomasz L. spod Torunia sprowadził 10 kg marihuany z Hiszpanii. Wyrok: 5 lat więzienia bez zawieszenia!

Proces Tomasz L. toczył się przed Sądem Okręgowym w Toruniu. 40-letni mężczyzna, przed aresztowaniem przebywający w Grabowcu pod Toruniem (gm. Lubicz), uznany został za winnego przestępstwa narkotykowego, które ma charakter zbrodni. Najniższa możliwa kara w takim przypadku to 3 lata więzienia.

Dwie paczki z kilogramami zioła przyszły z Hiszpanii. Z kim działał Tomasz L.?

W toku procesu przed toruńskim sądem ustalono, że Tomasz l. sprowadził dwie paczki z marihuaną z Hiszpanii. Było to w drugiej połowie maja 2021 roku. Obie przesyłki zawierały łącznie 9,9 kilogramów narkotyku. Paczki nadane zostały w Hiszpanii 20 maja, a przechwycone w Polsce 31 maja 2021 roku.

Toruński sąd nie miał jednak wątpliwości, że Tomasz L. wiedział, co robi - to on zamówił paczki, a jego celem było osiągnięcie korzyści majątkowej. Podobnych ustaleń wcześniej dokonała Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która oskarżała mężczyznę.