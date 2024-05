Toruń. Bruk odpada na ul. Danielewskiego! "Nowości" interweniują. Co na to Miejski Zarząd Dróg?

Ulica Danielewskiego to przedłużenie ul. Konopnickiej na Bydgoskim Przedmieściu. Nie jest to może jakaś kluczowa arteria Torunia, ale stan tej ulicy woła nie tylko o pomstę do nieba. Domaga się też pilnie kompleksowej naprawy, bo kostka brukowa stąd odpada i sytuacja robi się po prostu niebezpieczna. Zarówno dla kierowców, jak i pieszych.