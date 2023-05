Toruń. Czemu ma służyć gminny program rewitalizacji?

- Nie można uznać Bydgoskiego Przedmieścia za obszar zdegradowany bo to nieprawda - przekonywał. - Bydgoskie ma enklawy, które ciągną wszystko w dół i to tam właśnie powinniśmy kierować środki. Ja bym chciał mieć w Toruniu takie projekty, jak np rewitalizacja ul. Podgórnej. To zabytkowa ulica z budynkami szachulcowymi. Ludzie, którzy tam mieszkają są objęci pomocą społeczną, jest to obszar zdegradowany.