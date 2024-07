Toruń. Dziś Dzień Jagodzianki. Gdzie szukać jagodzianek i za ile?

Gdzie po jagodzianki w Toruniu?

– Ludzie szukają, chodzą i dopytują. Cena za jagody jest za wysoka, dlatego u nas się nie pojawią – mówiła jedna z pracownic. – Gdybyśmy je mieli w ofercie, prawdopodobnie nikt, by ich nie kupił. Byłyby zdecydowanie za drogie.

Udaliśmy się także do Cukierni Rem-Marco przy Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej. Tam jagodzianek nie ma i raczej nie będzie. Dlaczego? Bo jagody są zdecydowanie za drogie.

Przeszliśmy się po kilku lokalnych piekarniach i cukierniach w poszukiwaniu jagodzianek. Najtańszą jagodziankę udało nam się znaleźć w Piekusiu. Zapłacimy za nią 5,29 zł. Smak? Bardzo dobry. Czuć jagody, świeże ciasto i słodką kruszonkę. Chętnych do zakupu i spróbowania nie brakuje. Znikają szybko, zwłaszcza jeśli uda się upolować te prosto z dostawy, lekko ciepłe.

Jagodzianki znajdziemy też Projekt Nano, Cake Today, w kawiarni Natura Słodyczy oraz w Bułce i Bread House. Znikają szybko, zwłaszcza jeśli są ciepłe i mocno wypełnione jagodowym nadzieniem. Niemniej jagodzianek trzeba się naszukać – w ofercie wielu punktów gastronomicznych nie są one produktem stałym.

Dzień Jagodzianki

We wtorek, 2 lipca wypada Dzień Jagodzianki, który dla wielu stał się symbolem początku wakacji. Obchodzi się wówczas także imienny Jagody. Święto zainicjowała Barbara Starnecka, dziennikarka kulinarna. Obchodzone jest w całej Polsce (i to coraz szerzej!) przez cukierników i smakoszy. Z okazji Dnia Jagodzianki powstała specjalna strona internetowa https://dzienjagodzianki.pl/. Można tam znaleźć miejsca, które włączają się w obchody nietypowego dnia. Wśród toruńskich lokali, które zadeklarowały dołączenie do akcji, znajdują się: