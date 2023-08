Toruń. Gwałciciel i zabójca Andrzej G. zrezygnował z udziału w procesie. A chciał "rozliczyć się z przeszłością"

Andrzej G. pojawił się w sądzie tylko raz - na pierwszej rozprawie. Doprowadzony został wówczas w zielonym drelichu na sądową salę zza krat przez policjantów. Potem, dość nieoczekiwanie, zrezygnował z uczestniczenia w procesie. Może to dziwić, bo w pewien sposób sam ten proces wywołał - w listach do prokuratury, pisanych zza krat, opisywał zbrodnie, które popełnił. Dlaczego? Podobno chce "rozliczyć się z przeszłością".

Ofiary brutalnych gwałtów w Grudziądzu zmarły. Zmarła też ofiara rozboju w Toruniu

Andrzej G. odsiaduje karę dożywocia za gwałty i zabójstwo. O co oskarżony jest natomiast w nowym procesie? Po pierwsze, o dwa brutalne gwałty w Grudziądzu. Ich ofiary - kobieta i mężczyzna - zmarły. Obojgu sprawca podał wcześniej rozdrobnione tabletki leku psychotropowego. Po to, żeby ich otumanić. Tak zresztą ten przestępca postępował przez całe lata.

Najpierw, 6 kwietnia 2007 roku, sadysta otumanił i zgwałcił kobietę. - Wprowadził jej do odbytu ścierkę materiałową. Skutkowało to kałowym zapaleniem otrzewnej, a w następstwie - perforacją ściany odbytnicy oraz ostrą niewydolnością serca, w wyniku czego nazajutrz pokrzywdzona zmarła -podaje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik toruńskiej prokuratury.

Kolejnego gwałtu Andrzej G. dopuścił się 3 września 2007 roku. - Wprowadził mu do odbytu opakowania po dezodorancie i lakierze do włosów oraz żyletki. To skutkowało uszkodzeniem ściany jelita grubego, a następnie niewydolnością krążeniowo – oddechową spowodowaną kałowym zapaleniem otrzewnej. Nazajutrz doszło do zgonu pokrzywdzonego - opisuje prokurator.

Śledczy ocenili, że Andrzej G. działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia wymienionych osób, ze szczególnym okrucieństwem, a ponadto w warunkach recydywy wielokrotnej.

Kolejne przestępstwa zarzucane teraz przez prokuraturę Andrzejowi G. miały w roku 2016, w sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Tutaj przestępca swoim ofiarom zaserwował rozdrobnione tabletki leku psychotropowego.