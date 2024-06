Toruń. Joga za 10 złotych? W Szkole Jogi „Shakti” to możliwe. I to w każdą niedzielę czerwca!

Zajęcia w kilkuosobowej grupie

Chciała się swoją pasją podzielić z innymi ludźmi. Przygotowywanie się do zawodu instruktora jogi trwało około roku. Egzamin wstępny, by dostać się na kurs, był skomplikowany – trzeba było wykonać 50 sekwencji jogi, w tym stanie na głowie.

– Niektóre pozycje są trudne, inne łatwiejsze. Egzaminator mówił, że w danej pozycji musimy wytrzymać np. półtorej minuty. Na głowie stałam chyba pięć minut! – śmieje się pani Anastazja. – Ale dałam radę. Wchodzi się do tego świata i w tym się trwa.

Oprócz ćwiczeń trzeba było uczęszczać na wykłady, by poznać właściwości ćwiczeń i by móc swoją wiedzę przekazać podopiecznym. Pani Anastazja kurs ukończyła i zadała sobie pytanie: co teraz? Odezwała się do niej jej nauczycielka jogi z Torunia, która wyszła do niej z propozycją, by poprowadziła zajęcia dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.