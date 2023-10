Toruń. Lord Bishop wystąpi w Hard Rock Pubie Pamela. Tego koncertu nie przegapcie!

Ruszyła przedsprzedaż biletów na kolejny koncert w Hard Rock Pubie Pamela. W poniedziałek 9.10.2023 o godzinie 19 na scenie wystąpi Lord Bishop Rocks. Wieczór otworzy Engineered Society Rocks.

Kolekcjonerskie wejściówki na koncert zespołu Lord Bishop Rocks są dostępne w przedsprzedaży (do 08.10.2023) w cenie 50 zł. W dniu koncertu (9.10.2023) - 60 zł. Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy [email protected] i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ściśle limitowana. Lord Bishop Rocks to dawka muzyki na najwyższym poziomie, łącząca beatlesowskie melodie z ciężkością Black Sabbath i funkiem Jamesa Brown'a. Liderem zespołu jest jeden z najbardziej charyzmatycznych muzyków z grona tych, którzy występowali w Hard Rock Pubie Pamela. Bez wątpienia grupa aspiruje do bycia jednym z bardziej rozpoznawalnych i pożądanym rockowych trio w światowej historii muzyki. Lord Bishop może pochwalić się historią koncertową obejmującą ponad 4000 koncertów w 44 krajach na 4 kontynentach, co przyniosło jego zespołowi reputację najbardziej ekstrawaganckiego tria rockowego dzisiejszych czasów. Jako wyróżniający się frontman od zawsze fascynuje publiczność naturalnością epatując zarazem pozytywną energią. W swojej długiej karierze dzielił scenę między innymi z artystami takimi jak: Living Color, Johnny & Edgar Winter, Nazareth, Eric Burdon . Lord Bishop Rocks to najbardziej zjawiskowe i muzycznie utalentowane rockowe trio XXI wieku.

Engineered Society Rocks zostało założone w 2015 roku przez Timothy’ego Mossa. Koncepcja i muzyka zespołu inspirowana była podróżami Timothy'ego po Bliskim Wschodzie i wydarzeniami w USA. Pierwsze wydawnictwo zespołu, „Call To Arms”, zostało wyprodukowane przez Wyna Davisa w Total Access Recording Studios w Redondo Beach w Kalifornii. Wydanie nakładem Starwest Entertainment Records zostało dobrze przyjęte i wzbudziło zainteresowanie branży.

Po pandemii zdecydowano się na rekonfigurację zespołu z udziałem największych talentów z branży. Z pomocą Wyna Davisa i Steve'a Ornesta, Tim „Ripper” Owens (ex vocal Judas Priest), Vinny Appice (ex Axis, Dio i Black Sabbath) i Jo Jo Brown (gitara) dołączyli do Timothy'ego w Kalifornii, aby nagrać „ Digital Soldiers”. Piosenki napisane przez Timothy'ego Mossa i Jo Jo Browna zostały znacznie ulepszone dzięki dołączeniu Rippera i Vinny'ego. Ich profesjonalizm pomógł wynieść zespół na nowy poziom, którego szukała grupa.

Po wydaniu „Digital Soldiers” potrzebny był nowy skład koncertowy. Do grupy dołączył Sean Salinas były perkusista dwóch produkcji z Cirque du Soleil (KA i Zumanity). Połączenie niesamowitej gry na perkusji Seana z grą na basie Timothy'ego zapewniło solidny fundament. Unikalny, charakterystyczny styl gry i pisania Jo Jo Browna był katalizatorem i idealnie pasował do zespołu. Kris Keyes, wcześniej związany z Gargantua Soul i Dive Bomber, dołączył jako wokalista. Kris pojawił się ze swoim zespołem na trasie Rage Against the Machine i wystąpił na Woodstock w 1999 roku. W różnych okresach artyści ci pojawiali się w programach z Kornem, Megadeath i Stone Temple Pilots.