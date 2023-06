Toruń. Lustracja byłego rektora UMK. W najbliższych dniach ważny świadek będzie przesłuchiwany w USA

Miał zataić, że w czasach PRL-u współpracował ze służbą bezpieczeństwa jako TW "Edmund". Zachować się miała jego teczka personalna; ma być też przynajmniej jeden ważny świadek podejrzewanej współpracy. Naukowiec do winy się nie przyznaje.

Od lutego nie odbyła się żadna rozprawa w tym procesie. Dlaczego? Teraz pomagają Amerykanie

A to historia! Ciekawe znalezisko w remontowanej kamienicy na Bydgoskim Przedmieściu

Pupa, Cymbalik... To tylko początek! Najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem!

W poniedziałek, 12 czerwca, Sąd Okręgowy w Toruniu przekazał "Nowościom", że przerwa to skutek pewnych komplikacji natury życiowej. Okazuje się, że ważny w całej sprawie świadek mieszka w USA. Nie jest w stanie przybyć na przesłuchanie do Torunia. Sąd zwrócił się zatem o pomoc do Departamentu Pomocy Prawnej w Stanach Zjednoczonych.