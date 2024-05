Toruń. Michał Zaleski uniewinniony w sprawie nagród! Ostateczna decyzja GKO w Warszawie. Nagana uchylona, winy nie było

Rozprawa byłego prezydenta Torunia

Afera o dodatki i nagrody, które jako prezydent Torunia Michał Zaleski wypłacił członkom Zarządu Miasta oraz urzędnikom bez pisemnego uzasadnienia trwała kilka lat. Był on dwukrotnie w tej sprawie karany naganą przez Regionalną komisję orzekająca w Bydgoszczy. Powód? Brak uzasadnienia na piśmie dla wypłacanych milionów uznano, najkrócej mówiąc, za poważne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

We wtorkowy ranek bus wjechał na drewnianą część Bulwaru Filadelfijskiego i połamał jedną z desek, które przykrywają dach jednego z dwóch stojących tam pawilonów.

Dziś, po majowej rozprawie w stolicy i ostatecznej decyzji wydanej przez GKO, satysfakcję ma prawo odczuwać zarówno sam obwiniany, jak i jego adwokat. Obaj od początku dowodzili, że prawa nie złamano: nagrody i dodatki specjalne się należały za dodatkowe zadania, a przepisy nie obligują do pisemnego uzasadnienia.

Kto, ile i za co dostał? Miliony na nagrody, tysiące na dodatki

7,8 mln zł - tyle przez kilka lat (2017-2019) wypłacił - rzekomo z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych- prezydent Michał Zaleski urzędnikom w formie nagród (7,4 mln zł) oraz wiceprezydentom Torunia, skarbnikowi i sekretarzowi miasta w formie dodatków specjalnych (ponad 431 tys. zł). Dlaczego z naruszeniem owej dyscypliny? Bo bez pisemnych uzasadnień, za co konkretnie. Do takiego wniosku doszła Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i ukarała prezydenta naganą. Po raz pierwszy - w 2022 roku.

Akcja przy ul. gen. Józefa Chłopickiego w Toruniu. 28 maja 2024 r. o godz. 11.13 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pierwszym pożarze garażu, potem były kolejne. Sytuacja jest już opanowana.

Od tej nagany Michał Zaleski odwołał się do GKO. W Warszawie komisja decyzję regionalną uchyliła i przekazała całą sprawę do ponownego rozpatrzenia - znów do komisji w Bydgoszczy.