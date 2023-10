Toruń. Mieszkańcy starówki chcą zmian w ruchu samochodów, przedsiębiorcy są przeciwni

Parkowanie na starówce. Wycofano letnie zmiany w ruchu

- Kierowcy nie wiedzą, że przez remont Bulwaru Filadelfijskiego, tak naprawdę jest to wjazd w ślepą uliczkę. Stąd regularnie tworzą się tam korki. To uciążliwe dla turystów, którzy kluczą między samochodami, dla samych kierowców i oczywiście dla mieszkańców - zwraca uwagę Jarosz.

Toruń. Parkowanie na starym mieście. Społecznicy chcą ograniczeń

- Po naszym liście otwartym z dnia 16 maja 2023 r. zachodnia część Zespołu Staromiejskiego została zamknięta na weekendy. Wjazd mieli tylko mieszkańcy, dostawcy, osoby niepełnosprawne i osoby z rezerwacjami w hotelach oraz apartamentach. Z końcem wakacji przestano realizować to działanie. Spowodowało to ponowny bardzo intensywny wzrost ruchu samochodowego na ulicach Zespołu Staromiejskiego i ponowne powstanie zagrożeń z tym związanych - pisze przewodniczący Rady Okręgu Staromiejskie.

Toruń. Właściciele restauracji będą protestować

Do prezydenta Torunia, w kontrze do pisma Rady Okręgu, ma trafić list kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy protestują przeciwko ograniczeniom w ruchu. Tomasz Kreft, właściciel lokali "Luizjana i "Coffee & Whisky House" przyznaje, że pomysłem powrotu do zamkniętych ulic jest wystraszony. - Nie tylko ja, bo razem z kilkudziesięcioma innymi przedsiębiorcami będziemy składać pismo do prezydenta Torunia, żeby nie zamykać proponowanych ulic dla ruchu - zapowiada przedsiębiorca.