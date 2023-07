Toruń. Murale z Kopernikiem-buntownikiem ozdobią bramę kamienicy przy ul. Mickiewicza

Tu w Toruniu powstaną nowe murale

W trakcie konkursu napłynęło 50 prac od 48 osób. - Zadaniem uczestników było zaprojektowanie muralu inspirowanego Mikołajem Kopernikiem i jego nowatorskim podejściem do nauki - wyjaśnia Magdalena Krzyżanowska, rzeczniczka prasowa dewelopera Inside Park.

Przewodniczącą jury konkursu jest prof. Joanna Kucharzewska, dziekanka Wydziału Sztuk Pięknych UMK. - Byliśmy bardzo zgodni co do tego, które prace chcielibyśmy tu widzieć. Z tych prac, które przeglądaliśmy, kilka odnosiło się do hasła "Mikołaj Kopernik - buntownik z wyboru", czyli było pokazaniem Kopernika jako działacza-aktywisty. Inne prace dotyczyły ujęcia kosmosu, układu słonecznego, a trzecia grupa tematyczna to były prace, które odnosiły się do dzieł istniejących, np. do grafik Kopernika, słynnego portretu astronoma, który znajduje się w Ratuszu Staromiejskim czy dzieła Jana Matejki, pokazującego astronoma w swojej pracowni - wymienia prof. Kucharzewska.