Toruń. Odurzona psychotropami i medyczną marihuaną kobieta za kierownicą. Jest wyrok sądu!

- Powszechną wiedzą jest to, że prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających może stanowić przestępstwo i nie ma tutaj znaczenia informacja od lekarza czy ulotka dołączona do leku - zaznaczył uzasadniając wyrok sędzia Marcin Czarciński z Sądu Rejonowego w Toruniu.

Biegłym sądowym rzadko zdarza się pochylać nad takimi wynikami badań krwi. Sprawczyni kolizji pod Toruniem odurzona była prawdziwym koktajlem z leków psychotropowych i medycznej marihuany. Cudem można nazwać to, że 9 września 2022 roku nikogo na drodze poważniej nie skrzywdziła, a "tylko" doprowadziła do kolizji.

Odurzona i agresywna kobieta za kierownicą. Jak wyglądała ta kolizja pod Toruniem?

Jak odnotował sąd w opisie sprawy, polegając na zeznaniach kobiety pokrzywdzonej w tej kolizji, pani B.K. krzyczała, wymachiwała rękoma i przekonywała, by nie wzywać policji. Była pobudzona, zachowywała się irracjonalnie, a następnie... odjechała do warsztatu samochodowego.

Klonazepam, morfina, THC i inne środki - pod wpływem takiej mieszkanki znajdowała się kobieta

We krwi biegli stwierdzili mieszankę rozmaitych substancji. Były to między innymi morfina, klonazepem oraz THC. W jakich stężeniach? Niektóre mieściły się w normie. Wszystkie jednak - nawet przypisane przez lekarza, nawet brane dokładnie z jego wytycznymi, oddziałują na psychomotorykę kierowcy i nie bez powodu w ulotkach ostrzega się, by nie prowadzić po ich zażyciu pojazdów. Koktajl z tylu leków, w tym także z medycznej marihuany, może być naprawdę niebezpieczny.

Skąd taki koktajl znalazł się w organizmie pani B.K? Kobieta tłumaczyła, że się leczy i zażywa to, co ma przypisywane przez specjalistów. Ale też tym, że z działania niektórych środków (w sensie tzw. skutków ubocznych) nie zdawała sobie sprawy. Prokuratura i Sąd Rejonowy w Toruniu poczyniły jednak na jej temat dodatkowe ustalenia.

Sąd w Toruniu: "Stanowiła zagrożenie dla innych na drodze"

"Jak trafnie wskazał biegły w opinii tzw. "medyczna marihuana" nie cechuje się innym działaniem niż inne produkty z THC. (...). Jedyna różnicą jest stężenie sumy delta-9 - THC, które w "medycznej marihuanie" wynosi ok. 18-20 procent, podczas gdy w materiale "ulicznym" waha się w granicach od 0,1 do 25 procent. Wiedzą powszechną jest natomiast to, że prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających może stanowić przestępstwo i nie ma tutaj znaczenia informacja od lekarza czy ulotka dołączona do leku. Odnotować też trzeba, że fakt negatywnego wpływu substancji ujawnionych we krwi oskarżonej na organizm jest stwierdzony normatywnie, skoro zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. poz. 948)" - zaznaczył sąd w uzasadnieniu wyroku.