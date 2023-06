Toruń. Problemy na Szosie Chełmińskiej. Jak przebiega budowa trasy tramwajowej na Koniuchach?

Przypomnijmy, że od końca maja zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Legionów między rondem Czadcy a ulicą Inżynierską. Budowany tu jest fragment trasy tramwajowej między centrum Torunia a Jarem. W ramach tej inwestycji, przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Inżynierskiej przejazd kolejowy jest przebudowywany na skrzyżowanie kolejowo-tramwajowe. Będzie to jedyne takie rozwiązanie w Polsce. Na czas zamknięcia fragmentu Legionów wprowadzono objazdy między Jarem a Koniuchami - ulicami Polną, Grudziądzką i Wielki Rów oraz Polną, Szosą Chełmińską i Długą. Tą drugą trasą kursują autobusy MZK linii nr 10 i 20.

Rondo na Szosie Chełmińskiej: korki przed zwężeniami

Taka tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać do przełomu czerwca i lipca. Jesteśmy prawie na jej półmetku. Jak się sprawdza?

Kierowcy przyzwyczaili się do zmian. Największy problem jest na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej i ulicy Polnej. Na czas zamknięcia odcinka Legionów wyłączono tu sygnalizację świetlną. Powstało tymczasowe rondo.

- Jest problem z przejazdem przez to miejsce. Samochody jadące Szosą Chełmińską na skrzyżowaniu z Polną zamiast dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, mają jeden. Przed nim, dla zmierzających z obu stron na wprost, porobiono zwężenia. W efekcie w godzinach szczytu na Szosie Chełmińskiej w tym rejonie tworzą się korki. Rondo miało ruch usprawniać, a go utrudnia - zauważa jeden z kierowców (imię i nazwisko do wiad. red.).

Na Szosie Chełmińskiej w godzinach szczytu faktycznie są problemy. Rano sznur samochodów ciągnie się do tymczasowego ronda od strony Wrzosów. Sięga w okolice kościoła pw. św. Antoniego. Popołudniu po drugiej stronie ronda - w okolice skrzyżowania z ulicą Długą.