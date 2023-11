Toruń. Rozbój z bejsbolem na ul. Krasińskiego. Surowe wyroki dla 4 napastników! To młodzi recydywiści

Byli w przewadze, brutalni, wyposażeni w kij bejsbolowy (prawnie uznawany za tzw. niebezpieczne narzędzie), a do tego większość z nich działała w warunkach recydywy - to wszystko Sąd Okręgowy w Toruniu wziął pod uwagę.

Co się dokładnie wydarzyło na Bydgoskim Przedmieściu? Kim są napastnicy?

Do rozboju przy ul. Krasińskiego doszło 15 lutego br. Kim byli napastnicy? Najmłodszy z nich ma zaledwie 22 lata - to Nataniel K. Jako jedyny z tej czwórki nie działał w recydywie, czyli nie był skazany za podobne przestępstwo. Trzej pozostali to recydywiści. To 34-letni Piotr D., 23-letni Cezary O. i 26-letni Ireneusz L.