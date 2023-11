Prezydent Torunia planuje odwołanie od drugiej nagany. Obrońca: "Uważa się za niewinnego. Sprawa może trwać latami"

Prezydent odwołał się od tej decyzji do Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie. Ta poleciła RKO w Bydgoszczy zbadać sprawę ponownie, dając jej konkretne wskazówki. RKO to uczyniła i 30 października br. podjęła decyzję. Po raz drugi wymierzyła Michałowi Zaleskiemu karę nagany. Tyle, że już za grzechy mniejsze o polowe, bo "część milionów się przedawniła", kolokwialnie rzecz ujmując.

7 listopada 2022 roku Regionalna Komisja Orzekająca w Bydgoszczy po raz pierwszy wymierzyła prezydentowi Michałowi Zaleskiemu karę nagany. Za co? Za to, że w latach 2017-2019 wypłacił swoim zastępcom i urzędnikom łącznie 7,8 mln zł w nagrodach i dodatkach specjalnych bez uzasadnienia.

Druga nagana dla prezydenta Torunia. Rodzaj grzechu ten sam, tylko skala mniejsza

"Nowości" poznały szczegóły tej decyzji. RKO w Bydgoszczy ponownie uznała, że prezydent naruszył zasady dyscypliny finansów publicznych, bo wypłacił wspomniane nagrody i dodatki bez uzasadnienia na piśmie, za co konkretnie się należały.

Adwokat prezydenta Michała Zaleskiego: "Planujemy kolejne odwołanie. Sprawa może potrwać kilka lat"

To orzeczenie jest nieprawomocne i znów przysługuje od niego odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej. I taki ruch znów planuje Michał Zaleski. Od początku obstaje przy tym, że nie mail prawnego obowiązku na piśmie uzasadniać przyznanych nagród i dodatków, a zostały one przyznane za faktycznie wykonane dodatkowe zadania i wyzwania.