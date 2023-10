Toruń. Rozbudowa "Korczaka" za 31 mln zł to bubel i oszustwo?! Dach przecieka, prokuratura bada oszustwo finansowe...

Przeciekający dach i inne usterki to tylko wierzchołek góry lodowej... Afera wokół rozbudowy SOSW im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu jest coraz większa. Marszałek też zapowiada, że zawiadomi prokuraturę.

W ubiegły piątek "Nowości" ujawniły, że Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód bada, czy przy rozbudowie i modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J.Korczaka w Toruniu nie doszło do oszustwa. Postępowanie zainicjowało zgłoszenie podwykonawcy - toruńskiej spółki Jerpol. Wykonała ona szereg prac w tej inwestycji, ale do dziś nie doczekała się zapłaty 268 tys. zł za ich wykonanie. Obwinia o to głównego wykonawcę, czyli spółkę KWK Construction z Bydgoszczy. Ale żal ma też do inwestora, czyli marszałka, bo liczyła, że ten przejmie to zobowiązanie i zapłaci.

Już ta pierwsza publikacja wywołała burzę w Toruniu. "Sprawdźmy po pierwsze, jak tę inwestycję wykonano. Spartolona na całej linii! Dach tak przecieka, że zalewało wyposażenie! Z nowych budynków placówka nie korzysta, tylko ze starych" - zgłaszali nam zorientowani torunianie. I okazało się, że - niestety - mieli rację.

Urząd Marszałkowski: inwestycja z usterkami i dach faktycznie przecieka

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka działa przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Podlega samorządowi województwa, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu. To bardzo potrzebna placówka, służąca niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Została rozbudowana i kompleksowo zmodernizowana za ponad 31 mln zł. Inwestorem był samorząd województwa. Głównym wykonawcą - KWK Construction z Bydgoszczy. Podwykonawcą natomiast i realizatorem wielu prac - toruńska spółka Jerpol.

Czy to prawda, że dach przecieka i są inne usterki? O to po pierwsze "Nowości" zapytały urząd. -Według oceny pracowników Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o przedmiotowa inwestycja była prowadzona z nienależytą starannością i słabym wykonywaniem obowiązków przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, generalnego wykonawcę i kierowników budowy zatrudnionych przez generalnego wykonawcę. Prawdą jest, że dach został wykonany wadliwie, niezgodnie z projektem budowlanym i normami - przyznaje Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka.

Urzędnicy dodają, że według projektu spadki połaci dachu powinny wynosić od 5 do 8 procent. W rzeczywistości mają tylko od 0,5 do 2 procent! Wadliwie wykonane są też pokrycia papowe ścianek kolankowych i kominów. W związku z tym właśnie pojawiły się nieszczelności i dach przecieka.

Marszałek: "nieuczciwe praktyki głównego wykonawcy". W planie jest zawiadomienie prokuratury

Co z oczekiwaniem spółki Jerpol, która nie doczekawszy się zapłaty 268 tys. zł od głównego wykonawcy, oczekuje pieniędzy od marszałka? Jak już pisaliśmy, urząd zapłacił KWK Construction (nie całą kwotę) i dalszych wypłat za tę samą inwestycję nie planuje.

-Samorząd nie może realizować podwójnego finansowania i odpowiadać za nieuczciwe praktyki generalnego wykonawcy. Aktualnie na zlecenie Samorządu, KPIR sp. z o.o. w Toruniu wykonuje analizę prawną i inwentaryzację przedmiotowej inwestycji. Spółka weryfikuje również zawarte przez Generalnego Wykonawcę (KWK) umowy z podwykonawcami. Stosowne wnioski i rekomendacje zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach po zakończeniu tych prac - przekazuje Beata Krzemińska.

Ile ogółem kosztowała cała opisywana inwestycja i ile pieniędzy Urząd zapłacił głównemu wykonawcy? - Wartość inwestycji wg umowy zawartej z generalnym wykonawcą wynosi 31 mln 065 tys. 923,31 zł (brutto). Urząd wstrzymał wypłatę generalnemu wykonawcy w kwocie ponad 620 tysięcy złotych - informuje rzeczniczka marszałka.

Urząd Marszałkowski zapowiada podjęcie "kroków prawnych". Jakich? Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że planuje zawiadomienie do prokuratury.

Co na to wszystko generalny wykonawca, czyli spółka KWK Construction z Bydgoszczy?

Waldemar Kapczyński, prezes KWK Construction, nie kryje zdenerwowania w rozmowie telefonicznej. Emocje towarzyszą mu i wtedy, gdy mowa jest o Jerpolu, i wtedy, gdy pojawia się w niej Urząd Marszałkowski. Poniżej przytaczamy jednak stanowisko firmy, które - już bez emocji - przygotowała na piśmie. Oto ono.

"Przyznajemy, że Jerpol sp. z o.o. był wykonawcą robót w ramach inwestycji realizowanej w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury. Roboty, stanowiące podstawę do wystawienia przez Jerpol przedmiotowych faktur (na wspomniane 268 tys. zł-red.), co do zasady zostały wykonane, choć nieterminowo. Umowa wiążąca nas i Jerpol przewidywała kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji prac. Kara umowna została przez KWK naliczona w łącznej kwocie 317 tys. 420,14 zł, a następnie skompensowana z należnościami spółki Jerpol, wynikającymi między innymi z faktur:

- z dnia 31.08.2022r. na kwotę 70 tys. 031,28 zł,

- z dnia 01.09.2022r. na kwotę 58 tys. 798,86 zł,

- z dnia 02.09.2022r. na kwotę 86 tys. 148,40 zł,

- z dnia 02.09.2022r. na kwotę 33 tys. 089,46 zł KWK kwestionuje istnienie po swojej stronie jakichkolwiek długów względem Jerpol albowiem w naszej ocenie całe należności zostały do JERPOL opłacone w drodze kompensaty. Jerpol Sp. z o.o. nigdy nie dochodziła przed sądem powszechnym przedmiotowych faktur, co samo w sobie stawia pod znakiem zapytania rzetelność twierdzeń o przysługiwaniu jej od KWK jakichkolwiek środków. Jerpol ogranicza się tymczasem do wywierania presji, co w ocenie KWK jest usiłowaniem doprowadzenia nas jak i Zamawiającego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonanie płatności z tytułu nieistniejącego długu" - oświadcza prezes Waldemar Kapczyński.

Na koniec prezes bydgoskiej spółki dodaje, że jego spółka z Jerpolem współpracowała na niejednej budowie. Jerpol wykonywał też prace na rzecz innej spółki z grupy KWK. -Wtedy również nie wykonał należycie zadania, za co otrzymał kary umowne, których obecnie dochodzimy przed sądem. Jesteśmy w sporze w tym zakresie - kończy prezes KWK Construction.